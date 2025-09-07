Aventúrate RD impulsa la innovación estudiantil con el Concurso de Startups Universitarias 2025

Puerto Plata, RD- El talento universitario dominicano brilló en la más reciente edición de la feria Aventúrate RD 2025, donde se celebró el Concurso de Startups Universitarias, un espacio creado para fomentar el espíritu emprendedor y la innovación en el sector turístico.

Esta iniciativa se basó en que los jóvenes transformen sus ideas en proyectos con impacto real en el desarrollo del turismo nacional.

Cada edición de Aventúrate RD tiene como objetivo incorporar nuevas ofertas turísticas al mercado, impulsadas por el talento de los estudiantes universitarios. Los proyectos ganadores contarán con el acompañamiento de un equipo de expertos de Aventúrate RD, quienes brindarán asesoría y seguimiento hasta que los productos estén puestos en valor y listos para su comercialización.

El concurso, realizado el jueves 4 de septiembre en los salones del Hotel Emotions Puerto Plata, promovió tres categorías fundamentales para el futuro del turismo dominicano: Turismo Comunitario, Innovación Turística e Impacto Sostenible, las cuales buscan destacar proyectos que integren a las comunidades en el desarrollo turístico, aporten soluciones disruptivas con el uso de nuevas tecnologías y prioricen prácticas responsables con beneficios duraderos para el entorno y la sociedad.

El primer lugar fue otorgado al proyecto “Discover Cibao”, desarrollado por Lisa Hellinger y Samira de los Ángeles, estudiantes de último año de la PUCMM Santiago. El segundo lugar correspondió al proyecto CMS Eventos – Turismo MICE, presentado por Claribel Monción, Génesis Cruz y Johenmy Sánchez, estudiantes de UTESA.

El jurado estuvo conformado por reconocidos profesionales del sector turístico, entre ellos Minnie Malea y Mitchell Musa, touroperadores turísticos; Lisette Gil, experta en turismo sostenible, regenerativo y resiliente; Yeti de Jesús, consultora especializada en formación; y Meicy Díaz, directora hotelera comercial.

Sobre esta iniciativa, Jakaira Cid, CEO de Aventúrate RD, expresó: “Con este concurso reafirmamos que la innovación y el talento joven son motores esenciales para seguir construyendo un turismo competitivo, sostenible e inclusivo. Nuestra misión es ofrecer una plataforma donde los estudiantes puedan transformar sus ideas en proyectos con verdadero impacto en el sector”.