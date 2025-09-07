Inauguran centro de capacitación del INFOTEP en Zona Franca de Puerto Plata

Puerto Plata. – El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en representación del presidente Luis Abinader inauguró un moderno Centro de Capacitación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en la Zona Franca Industrial de Puerto Plata, en un acto que marca un paso decisivo para fortalecer el desarrollo productivo y social de la región Norte.

El nuevo Centro de Formación INFOTEP Zona Franca está ubicado en la carretera Puerto Plata-Navarrete, frente al CURA–UASD, y ha sido construido en alianza con la Corporación de Zonas Francas, con el objetivo de atender la demanda de formación técnica tanto de los trabajadores del parque industrial como de los habitantes de las comunidades cercanas.

El director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, destacó la trascendencia del proyecto para la dinamización económica y laboral de la provincia.

“Con este centro ampliamos la cobertura de formación en la Costa Norte y acercamos aún más al INFOTEP a la gente de Puerto Plata. Aquí se capacitarán miles de jóvenes y adultos en áreas claves para la industria, el comercio y los servicios, lo que tendrá un impacto directo en las oportunidades de empleo y en la competitividad de las empresas”, expresó Santos Badía.

De su lado La presidenta de la Corporación de Zona Franca de Puerto Plata, Mileyka Brugal Imbert, destacó que la inauguración del Centro de Capacitación del INFOTEP constituye un paso decisivo para responder a las necesidades de las empresas y al desarrollo de la provincia.

“Este centro es una herramienta fundamental para desarrollar habilidades, preparar nuevos talentos y brindar a nuestras empresas el recurso más importante para su sostenibilidad y crecimiento: el recurso humano”, afirmó.

Invitados

El acto de inauguración contó con la participación de la senadora de la provincia Ginette Bournigal , Monseñor Julio César Corniel Amaro, obispo de la diócesis de Puerto Plata. También Igor Rodríguez, director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y el señor Anulfo Pascual, subdirector de Aduanas para Zonas Francas.

De igual manera, estuvieron presentes el alcalde de Puerto Plata, Diomedes Roque García, representantes del ámbito municipal, así como los miembros de la Junta de directores del INFOTEP, Gabriel del Río, Narciso Cabral y Otto Flores., la subdirectora general del INFOTEP, Maira Morla, y el director regional Cibao Norte, Luis Manuel Rodríguez y el encargado de la Oficina Satélite Elvis Perez.

Infraestructura y oferta académica

La instalación cuenta con talleres textiles especializados, un taller de informática, aulas didácticas y áreas administrativas, además de facilidades que garantizan su operación inmediata.

En este centro se impartirán cursos técnicos en confección textil, informática, ciberseguridad, servicios administrativos, inglés y salud financiera, así como carreras técnicas en confección industrial, programación de bases de datos, inteligencia artificial aplicada a negocios, community manager y marketing digital.

Explicaron que el centro complementa la oferta formativa que el INFOTEP ya venía desarrollando en otro local dentro del parque, donde se imparten programas en gastronomía, electricidad industrial y refrigeración.

Impacto en la comunidad y el sector productivo

El director del INFOTEP explicó que el centro responde a las necesidades de empresas del parque de zona franca como Kochmar, Papakura y Carusso Holding Company, especialmente en la formación de operarios textiles y mandos medios.

Asimismo, beneficiará directamente a residentes de comunidades como Cafemba, Cofresí, Costámbar, Villa Progreso, Playa Oeste, San Marcos, Barrio San Felipe, entre otras, además de estudiantes de las universidades CURA–UASD y UTESA, quienes podrán complementar su formación universitaria con programas técnicos especializados.

“Este centro no solo aporta al sector empresarial, también abre nuevas puertas de superación a los jóvenes y adultos de Puerto Plata, quienes ahora tienen más cerca la oportunidad de capacitarse para un mejor futuro”, afirmó Santos Badía.

Tercer centro en la provincia

Con esta inauguración, el INFOTEP suma su tercer centro de formación en Puerto Plata, junto al Centro Tecnológico ubicado en el antiguo Hotel Montemar y al Centro Tecnológico Pérez, en el municipio de Imbert.

Indicaron que próximamente, se sumarán nuevas infraestructuras en Villa Montellano y Punta Bergantín, fortaleciendo así la ruta de expansión institucional en la región.

Ejecución y estadísticas

Desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, la Oficina Satélite Costa Norte del INFOTEP ha registrado importantes avances, capacitando a 154 mil 236 participantes, de los cuales el 53.15% son mujeres y el 46.85% hombres, reflejando un impacto significativo y equilibrado en la población de la provincia de Puerto Plata y zonas aledañas.

Los programas más demandados en este período han sido electricidad industrial, refrigeración y aire acondicionado, gastronomía, cuidados de enfermería, farmacia, marketing digital y hotelería y turismo.

Santos Badía subrayó que estos logros consolidan la presencia del INFOTEP en la provincia y ratifican el compromiso institucional con el desarrollo de capacidades que respondan a las demandas del mercado laboral y la visión de progreso del país.