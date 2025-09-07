Exdiputada Servia Iris Familia responsabiliza al expresidente Danilo Medina de la crisis eléctrica

Nueva York.- La exdiputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Servia Iris Familia, aseguró que el gran culpable de la problemática actual del sector eléctrico es el expresidente Danilo Medina por haber consentido de manera directa o indirecta el asalto financiero a las EDEes de parte de su cuñado Maxy Gerardo Montilla.

Asegura la dirigente política que el exmandatario Medina le miente al país cuando describe de manera “sínica” sus relaciones con el imputado que explícitamente admitió sus acciones reñidas con la ley al aceptar la devolución de 3 mil millones de pesos.

Dijo que no cabe duda de que otra fuera la historia del sistema eléctrico nacional si los recursos desviados de las empresas distribuidoras de energía del este, norte y sur, se hubiesen utilizado de manera correcta para las necesidades propias de sus operaciones.

Aunque es de opinión que al imputado Montilla debe caerle todo el peso de la ley y no un acuerdo económico como se viene ejecutando, porque sus graves acciones en contra de la tranquilidad ciudadana, que se ve afectada por los incómodos apagones y otras secuelas más, no se soluciona con la devolución.

Explicó la exlegisladora Servia Iris Familia que la decisión de que Montilla pague una indemnización de RD$ 600 millones a la Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), así como también a la Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones, es insuficiente en comparación con el monto real mal utilizado.

“Si fuera nuestra la decisión de castigo en contra del señor Montilla, le aplicaríamos la pena máxima que permiten las leyes y lo despojaríamos de todos sus bienes para crear un precedente que ponga a pensar a quienes pretendan en el futuro malversar los fondos públicos”, sentenció Servia Iris Familia.

“Ahora bien, ya que eso es lo acordado, resulta ser un paso importante, ya que las distribuidoras recibirán esos recursos que en este gobierno se utilizan de manera correcta”, finalizó diciendo la empresaria y dirigente perremeista.

Por Luis Aníbal Medrano S.