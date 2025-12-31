INFOTEP amplió su presencia territorial y sumó cuatro centros formativos en 2025

Santo Domingo. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) fortaleció su presencia en todo el territorio nacional con la inauguración de cuatro nuevos centros durante el año 2025, elevando a 63 el total de infraestructuras creadas en los últimos cinco años, como parte de una estrategia orientada a acercar la formación técnico profesional a las comunidades y responder a las necesidades del sector productivo.

Las nuevas instalaciones, ubicadas en Bonao, Jarabacoa, Puerto Plata y Sabana de la Mar, fueron diseñadas para atender realidades económicas y sociales diversas, con ofertas formativas alineadas a sectores clave como la agropecuaria, el turismo, la industria, los servicios y la economía digital.

En Bonao, el INFOTEP, en alianza con la Fundación Popular y la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, puso en funcionamiento el Centro de Formación Integral Río Yuna, un espacio enfocado en medios de vida sostenibles, producción agropecuaria y prácticas agroecológicas.

La oferta formativa incluye agroecología, agricultura sostenible, turismo ecológico, gastronomía, ecoturismo, ventas, servicio al cliente y habilidades blandas, además de talleres de carpintería, inglés, artesanía, cocina, informática, educación ambiental y gestión comunitaria.

En Jarabacoa, quedó inaugurado el Centro Tecnológico Mario Nelson Galán, una infraestructura que responde al potencial ecoturístico y social de la zona.

El nuevo centro ofrece formación en áreas de alta demanda laboral como electricidad, informática, programación web, ciberseguridad, marketing digital, contabilidad, idiomas, liderazgo e inteligencia emocional, y fue construido en las antiguas instalaciones del histórico Club Jimenoa, cedidas al INFOTEP como legado para las nuevas generaciones.

En la Costa Norte, el INFOTEP inauguró un centro de capacitación en la Zona Franca Industrial de Puerto Plata, en alianza con la Corporación de Zonas Francas, para atender tanto a los trabajadores del parque como a las comunidades cercanas. Durante la inauguración, el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, resaltó la importancia de esta infraestructura para dinamizar la economía y fortalecer la empleabilidad en la provincia.

Se impartirán cursos en confección textil, informática, ciberseguridad, servicios administrativos, inglés, salud financiera, inteligencia artificial aplicada a negocios, community manager y marketing digital.

Asimismo, a inicios de 2025 abrió sus puertas la Escuela de Formación Técnico Profesional Villa Suiza, en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, orientada a fortalecer las competencias del sector turístico en la región Este.

El centro cuenta con 16 unidades modelo para servicios de habitaciones y siete talleres especializados, con programas en recepción hotelera, gastronomía, bar y restaurante, informática, idiomas, bienestar y salud, camarista de habitación, masajes terapéuticos y enfermería.

Participantes y comunitarios han valorado positivamente las instalaciones, destacando su calidad, modernidad y adecuación a las demandas del mercado laboral local.

Con estas nuevas infraestructuras, el INFOTEP reafirma su compromiso de impulsar la formación técnico profesional como una herramienta clave para generar oportunidades, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido productivo del país desde los territorios.