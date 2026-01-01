Exdiputado advierte 2026 será un año devastador para la clase pobre y media de la RD

Moca, Espaillat.-El exdiputado Carlos García, del partido Fuerza del Pueblo (FP), advirtió que el año 2026, será un año difícil para el dominicano de a pie, en particular para los sectores más empobrecidos del país, debido a las medidas económicas que, según afirmó, prepara el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

García, aseguró que el Gobierno iniciará el nuevo año con medidas fiscales “devastadoras”, orientadas a recaudar recursos “a como dé lugar”, sin tomar en cuenta el impacto social que tendrá sobre las familias pobres y de clase media. A su juicio, esta decisión responde a una crisis financiera provocada por el manejo económico de la actual administración.

“Lo que viene para el pueblo dominicano es un verdadero ciclón batatero. Este Gobierno no tendrá miramientos para buscar dinero, aunque eso signifique cargar aún más a los que menos tienen”, expresó el dirigente político y presidente de la dirección provincial de la Fuerza del Pueblo.

El exlegislador por la provincia Espaillat, sostuvo que los aumentos de impuestos, la eliminación de subsidios y el encarecimiento del costo de la vida, afectarán directamente a los trabajadores, desempleados, pensionados y pequeños comerciantes, profundizando la desigualdad social y el empobrecimiento de amplios sectores de la población.

Carlos García, fue enfático al señalar que, en su opinión, el Gobierno del PRM “acabó con todo” y que al concluir sus ocho años de gestión dejará un país con mayores dificultades económicas y sociales. En ese contexto, afirmó que Leonel Fernández, representa la alternativa para “rescatar la República Dominicana” de los daños que, según dijo, dejará la actual administración perremeista.

“Leonel Fernández, será el rescatista de lo que deje este Gobierno tras ocho años de improvisaciones, brincos y saltos, sin un rumbo claro para el desarrollo nacional”, puntualizó.

El dirigente provincial de la Fuerza del Pueblo, llamó a la población a mantenerse alerta, reflexionar sobre el rumbo del país y defender sus derechos frente a políticas que, según advirtió, podrían agravar aún más las condiciones de vida de los dominicanos más vulnerables.

El exlegislador deseó a todos los dominicanos, y de manera muy especial a los hombres y mujeres de la provincia Espaillat, que reciban este Año Nuevo 2026 colmados de esperanza, paz y fortaleza espiritual.

“Que este nuevo año nos encuentre con la resignación necesaria para enfrentar los desafíos, pero también con la convicción firme de que lo mejor se acerca cada día. El pueblo dominicano merece volver a creer, a confiar y a soñar con un país donde prevalezcan el bienestar, el progreso y el desarrollo para todos”.

“Con fe y determinación, auguramos el retorno al poder del presidente de la esperanza, el doctor Leonel Fernández, junto a la Fuerza del Pueblo, como una oportunidad para rescatar el rumbo de la nación y devolverle la dignidad a quienes más lo necesitan”.

Por Luis Ramón López