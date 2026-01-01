Entre lluvias y restricciones, la Batalla de la Fe celebra hoy el “El Día de Dios”

Santo Domingo. – El Estadio Olímpico Félix Sánchez volverá a convertirse este primero de enero en escenario de fe y esperanza con la celebración de la tradicional Batalla de la Fe, que por 62 años ha marcado el inicio del calendario cristiano en República Dominicana.

Miles de creyentes se congregarán desde tempranas horas para participar en la jornada, que bajo el lema “El Día de Dios” busca renovar el compromiso espiritual de la nación. Aunque las puertas del recinto se abrirán a las 12:30 del mediodía, el acto central iniciará a las 4:00 de la tarde.

La edición de este año estará condicionada por una reducción del aforo cercana al 40 %, medida adoptada por el Ministerio de Deportes debido a los trabajos de remodelación en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. A esto se suma la amenaza de lluvias por la presencia de una vaguada.

El acceso al estadio será únicamente con boletas físicas o digitales, adquiridas a través de la plataforma eventos.tuboleta.com.do, la cual actualmente se encuentra agotada.

No obstante, el alcance del evento no se verá limitado por las restricciones de espacio, ya que será transmitido en vivo por televisión, radio y plataformas digitales, lo que permitirá que la prédica llegue tanto a los asistentes como a quienes sigan la jornada desde distintos puntos del país y del extranjero.

El pastor Ezequiel Molina Rosario, líder del ministerio organizador, destacó que el mensaje central de esta edición convocará a la iglesia y a la sociedad a reconocer los tiempos actuales y asumir con responsabilidad espiritual los retos que enfrenta la nación.

La actividad incluirá, además de la prédica del pastor Molina, la participación de su hijo, el pastor Ezequiel Molina Sánchez, junto a otros líderes invitados, así como un segmento musical a cargo del cantante puertorriqueño René González y la agrupación World Worship.