Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York colocando su mano sobre un Corán

NUEVA YORK. — Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York el jueves, iniciado uno de los trabajos más implacables de la política estadounidense como una de las figuras más observadas del país.

El demócrata rindió juramento en una estación de metro fuera de servicio debajo del Ayuntamiento justo pasada la medianoche, colocando su mano sobre un Corán mientras asumía el cargo como el primer alcalde musulmán de la ciudad.

“Este es verdaderamente un honor y un privilegio únicos en vida”, afirmó Mamdani tras la breve ceremonia privada.

Después de trabajar parte de la noche en su nueva oficina, Mamdani regresó al Ayuntamiento en un taxi alrededor del mediodía del jueves para una ceremonia pública más grandiosa a la 1 de la tarde, donde el senador estadounidense Bernie Sanders, uno de los referentes políticos del alcalde, dirigiría la toma de protesta por segunda vez.

Los neoyorquinos se congregaron en el frío glacial para una fiesta de investidura al sur del Ayuntamiento en una zona de Broadway conocida como el “Cañón de los Héroes”, famosa por sus desfiles con confeti.

Además de ser el primer alcalde musulmán de la ciudad, también es el primero de ascendencia sudasiática y el primero nacido en África. A sus 34 años, es también el regidor más joven de la ciudad en generaciones.

En una campaña que ayudó a convertir “asequibilidad” en una palabra de moda en todo el espectro político, el demócrata socialista prometió un cambio transformador con políticas destinadas a reducir el costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo.

Su programa incluía jardines de infantes y autobuses gratuitos, congelación del alquiler para alrededor de un millón de hogares y una prueba piloto de tiendas de comestibles administradas por las autoridades municipales.

Pero también tendrá que enfrentar otras responsabilidades: la gestión de la basura, la nieve y las ratas, mientras se le culpa por los retrasos en el metro y los baches en las carreteras.

Mamdani nació en Kampala, Uganda, hijo de la cineasta Mira Nair y Mahmood Mamdani, un académico y escritor. Su familia se mudó a la ciudad de Nueva York cuando él tenía 7 años, y creció en una ciudad marcada por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la que los musulmanes no siempre se sentían bienvenidos. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018.

Trabajó en campañas políticas para candidatos demócratas en la ciudad antes de postularse para un cargo público, y obtuvo un escaño en la Asamblea estatal en 2020 como representante de una parte de Queens.

Mamdani y su esposa, Rama Duwaji, dejarán su apartamento de una habitación con alquiler estabilizado en un barrio periférico para instalarse en la majestuosa residencia oficial del alcalde en Manhattan.

Mamdani hereda una ciudad en auge, después de años de lenta recuperación tras la pandemia del COVID-19. Los delitos violentos han caído a niveles prepandémicos. Los turistas han regresado. El desempleo, que se disparó durante el inicio de la década de 2020, también ha vuelto a los niveles de la época anterior al coronavirus.

Sin embargo, sigue habiendo una profunda preocupación por los altos precios y el aumento de los alquileres en la ciudad.

También tendrá que lidiar con el presidente republicano, Donald Trump.

Durante la contienda por la alcaldía, el presidente amenazó con retener fondos federales a la ciudad si Mamdani ganaba y planteó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad.

Pero Trump sorprendió a aliados y opositores por igual al invitar al demócrata a la Casa Blanca para lo que terminó siendo una reunión cordial en noviembre.

“Quiero que haga un gran trabajo y lo ayudaré a hacer un gran trabajo”, dijo el mandatario.

Aun así, es casi seguro que las tensiones entre los dos líderes resurgirán, dadas sus profundas discrepancias políticas, especialmente sobre inmigración.

Mamdani también enfrenta el escepticismo y la oposición de algunos miembros de la comunidad judía de la ciudad por sus críticas al gobierno de Israel.

El nuevo alcalde y su equipo han pasado las semanas posteriores a su victoria electoral preparando la transición, rodeando a Mamdani de personas con experiencia dentro o junto al gobierno de la ciudad.

Eso incluyó persuadir a la comisaria de la policía de la ciudad, Jessica Tisch, para que permaneciera en su cargo, una medida que ayudó a aplacar los temores de la comunidad empresarial a que el gobierno municipal pudiese estar planeando cambios radicales en la estrategia policial.

Fuente: AP