PLD dice el 2025 pasará a la historia como el peor año de la agropecuaria dominicana

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el año 2025 pasará a la historia como el peor año de la agropecuaria dominicana, tras el colapso de la producción nacional, que fue reemplazada por importaciones masivas y un aumento sin precedentes en los precios de los alimentos, que golpeó tanto a productores como a consumidores.

La afirmación es del titular de la Secretaria de Asuntos agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, al explicar que el 28.2% de los alimentos consumidos por los dominicanos durante 2025 fue importado, consecuencia directa de políticas erráticas, improvisadas y orientadas a favorecer el negocio de las importaciones, en detrimento del productor nacional y de la seguridad alimentaria.

“El colapso de la agropecuaria no fue accidental ni climático. Fue una decisión política: abandonar al productor dominicano y entregar el mercado interno a los importadores”, sentenció.

Sánchez Roa explicó que la desarticulación del Instituto Agrario Dominicano (IAD) agravó la crisis, ya que el 32.7% de los alimentos aún se produce en proyectos de reforma agraria, lo que evidencia el impacto negativo del abandono institucional del campo.

Indicó que esta política destruyó el crecimiento sostenido de la productividad en rubros estratégicos como arroz, cebolla, ajo, plátano, leche, café, frutales, maíz, habichuelas, tabaco y carne de cerdo, entre otros, debilitando seriamente la soberanía alimentaria nacional.

Advirtió que el manejo irresponsable de la Peste Porcina Africana (PPA) provocó el colapso de la porcicultura, obligando a importar más del 75% de la carne de cerdo, mientras miles de pequeños y medianos productores fueron llevados a la quiebra.

La crisis productiva se reflejó en precios históricos de los alimentos, que castigaron duramente a las familias dominicanas: El plátano alcanzó hasta RD$37 por unidad; la yuca pasó de RD$7.50 la libra en 2020 a más de RD$33.0 en 2025; la libra de pollo ha rondado entre RD$125.0 y RD$105.0, y así están los demás precios.

Sánchez Roa explicó que el mismo Banco Central informa que el quinto quintil de la canasta familiar alcanzó en noviembre del presente año RD$78,130.58 mensual.

Lo del pollo, que al 31 de diciembre lo venden racionalizado, ha sido tras decisiones erráticas del ministro de Agricultura, Limber Cruz, que generaron una escasez estimada en tres millones de unidades, pese a la apertura indiscriminada de importaciones.

Sánchez Roa señaló que el alto costo de los alimentos tuvo un impacto social devastador, evidenciado en que cientos de miles de familias no pudieron cubrir el costo de RD$16,825.14 de la Cena Navideña, reflejando la pérdida del poder adquisitivo y el fracaso de la política agroalimentaria oficial.

“El pueblo fue castigado dos veces: primero quebraron los productores y luego los consumidores quedaron sin capacidad de comprar comida”, afirmó el ex senador de la República.

Asimismo, denunció que las importaciones masivas de arroz arruinaron a miles de arroceros, desplomaron los precios en finca y destruyeron la confianza en la producción nacional. En el caso del banano, la falta de pago de AGRODOSA empujó al sector al borde del colapso, con productores endeudados, fincas abandonadas y pérdida de mercados de exportación.

Sánchez Roa agregó que la crisis se profundizó por el abandono de los canales de riego y caminos vecinales, el aumento de los costos de producción, la negligencia fitosanitaria y deudas del Estado superiores a RD$1,500.0 millones con productores de cebolla, ajo, arroz y banano, lo que paraliza nuevas siembras y empuja a miles de familias rurales a la quiebra.

Finalmente, denunció que el colapso fue también humano y técnico, con agrónomos cancelados, técnicos marginados, profesionales sin pensión y salarios de miseria, debilitando la capacidad productiva del país.

“En 2025 no fracasó el campo; fracasó el Gobierno. Y el pueblo dominicano está pagando el precio”, concluyó.