Inician restablecimiento del servicio de agua en Moca tras avería afectó sectores del Cibao

Moca, Espaillat.-Desde la noche de este martes, se inició la llegada de agua a la planta de tratamiento La Dura, ubicada en el distrito municipal de El Higuerito, como parte del proceso para restablecer el servicio de agua potable en la provincia Espaillat, tras la avería registrada en la tubería de aducción del acueducto Cibao Central, que afecto amplios sectores de la región, por más de cinco días.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), el caudal de agua recibido será sometido al proceso técnico de potabilización, conforme a los protocolos establecidos para garantizar la calidad del agua destinada al consumo humano.

Una vez concluida esta etapa, el agua será distribuida de manera gradual a las zonas afectadas de las comunidades y sectores mocanos, priorizando los sectores con mayor tiempo sin el servicio.

CORAAMOCA, exhortó a la población a hacer un uso racional y responsable del agua, especialmente durante el proceso de normalización del suministro, a fin de permitir que el servicio pueda llegar de forma equitativa a todos los hogares.

La entidad reiteró su compromiso de continuar trabajando para estabilizar completamente el sistema, al tiempo que agradeció la comprensión y paciencia de la ciudadanía ante las dificultades generadas por la interrupción del servicio.

Por Luis Ramón López