Dos hombres mueren electrocutados al caer cable de alta tensión sobre su camioneta

Gaspar Hernández, Espaillat.-Dos hombres que se dedicaban a la compra ambulante de desechos metálicos fallecieron de manera trágica al electrocutarse, luego de que un cable de alta tensión cayera sobre la camioneta en la que se transportaban, en un hecho ocurrido en la sección El Jobo, del municipio de Gaspar Hernández.

Uno de los fallecidos fue identificado como Ángel Junior Rodríguez Rodríguez, oriundo de Santiago de los Caballeros, conforme a los datos que figuran en su cédula de identidad. La identidad de su acompañante no pudo ser establecida de inmediato, ya que al momento del levantamiento del cuerpo no portaba documentos personales.

De acuerdo con informaciones preliminares, ambos hombres se habían trasladado desde la ciudad de Santiago hasta Gaspar Hernández, con ese propósito de comprar desechos metálicos para reciclaje.

La camioneta en la que se desplazaban estaba cargada de materiales metálicos, entre ellos hierro, cobre, aluminio, estufas, cilindros de gas, abanicos, neveras y otros artículos viejos.

El trágico incidente ocurrió cuando el vehículo hizo contacto con un cable del tendido eléctrico, lo que provocó una descarga fatal que causó la muerte inmediata de ambos ocupantes.

Tras el suceso, las autoridades competentes procedieron al levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines legales correspondientes.

Las autoridades informaron que investigan las circunstancias en que ocurrió el lamentable hecho, a fin de establecer responsabilidades y determinar las condiciones del tendido eléctrico en la zona.

El trágico suceso ha causado consternación entre residentes del municipio y pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las redes eléctricas, especialmente en comunidades rurales.

Por Luis Ramón López