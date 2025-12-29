Hacen llamado a autoridades para rescate y preservación histórica del “Santiago Viejo”

Santiago.- El antiguo “Santiago Viejo”, ubicado en Jacagua, fue el segundo asentamiento de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Hoy solo permanecen ruinas muy deterioradas en terrenos privados de la familia Benoit, situación que ha motivado a ciudadanos a reiterar su llamado a las autoridades para rescatar el lugar y poner en valor su importancia histórica.

Estas ruinas son parte clave del origen de la “Ciudad de los 30 Caballeros” y de la historia temprana de la colonización española en el Cibao.

La ciudad de Santiago surgió a fines del siglo XV, casi al mismo tiempo que el inicio de la colonización española en La Española. Su primer asentamiento fue un Fuerte, establecido alrededor a orillas del río Yaque del Norte, por el comendador Nicolás de Ovando en 1495, durante su primer viaje.

En 1504 el gobernador Nicolás de Ovando, ordenó trasladar la población hacia el norte, a la comunidad de Jacagua, donde se fundó la villa que hoy se conoce como Santiago Viejo. El nombre de “Santiago” se dio en honor al apóstol Santiago, patrono de España y de la ciudad de Santiago de Compostela.

Una de las explicaciones más aceptadas sobre el apelativo “de los 30 Caballeros” es que, para fundar una ciudad, se requerían al menos 30 vecinos con familia integrada por sirvientes, animales para sostener el nuevo asentamiento.

Existe otra versión que sostiene que la ciudad fue fundada por caballeros de la Orden Militar de Santiago, aunque no existe confirmación documentada de que esos caballeros fueran realmente los fundadores.

El Santiago Viejo de Jacagua

Tras el traslado de 1504, la villa de Santiago, se estableció en la zona de Los Cocos de Jacagua, en lo que hoy es el distrito municipal San Francisco de Jacagua, al norte de la actual ciudad.

En esta nueva villa se construyó una de las primeras iglesias de tapia, cuya estructura es la que hoy se identifica entre las ruinas del lugar. La permanencia de la villa en Jacagua, se extendió por unos 58 años, durante los cuales se consolidó como segundo asentamiento de Santiago de los Caballeros y centro administrativo local.

Para mediados del siglo XVI, Santiago en Jacagua contaba con iglesia, casas de cabildo y unas decenas de viviendas, lo que muestra su importancia en la temprana organización urbana del Cibao.

Terremoto, ruinas y traslado definitivo

El 2 de diciembre de 1562 un fuerte terremoto destruyó la villa de Jacagua, arrasando sus edificaciones y obligando a sus habitantes a abandonar el lugar y como consecuencia, la ciudad fue trasladada a su ubicación actual, de nuevo en la ribera del río Yaque del Norte, donde permanece hasta hoy.

Desde entonces, el asentamiento arruinado de Jacagua, pasó a conocerse como “Santiago Viejo”, mientras que la nueva ubicación consolidó el tercer y definitivo emplazamiento de Santiago de los Caballeros.

Los testimonios históricos señalan que durante algún tiempo aún se distinguían bases de casas y restos de construcciones antes de que nuevos terremotos y el abandono completaran su deterioro.

Llamados autoridades al rescate y puesta en valor

Diversos sectores de Santiago y del distrito de Jacagua reclaman desde hace años un plan de rescate para los vestigios de Santiago Viejo, por su importancia histórica y turística.

Entre las demandas recurrentes están la declaración y protección formal como patrimonio, la negociación con los propietarios y la creación de un parque o museo del sitio que permita visitas guiadas e investigación.

Programas de divulgación, reportajes audiovisuales y esfuerzos de historiadores locales han contribuido a sensibilizar sobre el deterioro de las ruinas y la urgencia de su preservación.

Líderes comunitarios resaltan que el rescate de Santiago Viejo, no solo preservaría un legado material, sino que fortalecería la identidad histórica de la “Ciudad de los 30 Caballeros” y abriría oportunidades de desarrollo cultural para el norte del Cibao.

Los terrenos de la familia Benoit

Las ruinas de Santiago Viejo, se encuentran hoy dentro de unos terrenos de propiedad privada, pertenecientes a la familia Benoit, en la zona de Jacagua, desde 1837., antes de la Independencia Nacional.

En esos predios se identifican restos de la antigua iglesia y otros vestigios constructivos que confirman la presencia de la villa colonial. Investigadores como Carlos Dobal y Erwin Walter Palm, han señalado el valor excepcional de estas ruinas para entender la arquitectura temprana y la ocupación española del norte de la isla.

Pese a este valor, la condición de propiedad privada ha limitado intervenciones de conservación y acceso al público de manera sistemático al sitio. Abandonadas y rodeadas de maleza, se encuentran las ruinas de lo que fuera el segundo asentamiento de Santiago.

Josefina Benoit, es la propietaria de los terrenos de herencia donde están las ruinas, sirve de guía a quienes van a verlas, dando un recuento histórico de su fundación con mucha propiedad.

Por Luis Ramón López