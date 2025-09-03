CORAAMOCA llama a uso responsable del agua ante reducción niveles en presa Tavera-Bao

Moca, Espaillat.-El director de Comunicaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), Robinson Durán, informó que los niveles de la presa Tavera-Bao, se encuentran actualmente en 314.40 metros sobre el nivel del mar, lo que refleja una disminución significativa en su capacidad de almacenamiento.

Esta situación impacta directamente la distribución del servicio de agua potable en el municipio de Moca y en comunidades cercanas, por lo que la institución exhorta a la ciudadanía a sumarse a un esfuerzo colectivo de ahorro y cuidado del recurso hídrico.

Durán hizo un llamado a la población para hacer un uso responsable y racional del agua en el hogar, comercios e instituciones. Evitar desperdicios innecesarios en las actividades cotidianas y a reportar de inmediato cualquier fuga de agua detectada en su entorno.

El funcionario destacó que la CORAAMOCA mantiene su compromiso de trabajar sin descanso para garantizar la continuidad del servicio, pero recalcó que la cooperación de la población es fundamental para enfrentar el reto que plantea la actual reducción en los niveles de agua.

“Cuidar el agua es tarea de todos”, subrayó Durán.

Por Luis Ramón López