Teleradio maratón recauda 8 millones para el rescate del Santuario Sagrado Corazón de Jesús

Moca, Espaillat.-En un extraordinario gesto de unidad, fe y compromiso comunitario, el pueblo mocano logró recaudar aproximadamente 8 millones de pesos, durante el teleradio maratón organizado para salvar y preservar el Santuario Sagrado Corazón de Jesús, uno de los patrimonios religiosos y culturales más emblemáticos del país.

La jornada solidaria, transmitida por Televiaducto, desde las 6:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, fue coordinada por el Patronato Pro Conservación del Santuario, presidido por la señora Isabel Pérez, quien agradeció de manera especial la respuesta masiva de la ciudadanía, instituciones y sectores empresariales.

El evento contó con la participación activa del párroco Jorge Santiago, así como de un panel de personalidades de diversas áreas, quienes trabajaron incansablemente estableciendo contactos y gestionando aportes para esta noble causa.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se produjo con una llamada oficial desde la Presidencia de la República, realizada por el licenciado Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, quien anunció un aporte gubernamental de 3 millones de pesos. Este respaldo generó una ola de aplausos y profunda satisfacción entre los presentes, marcando un hito importante en el proceso de restauración del Santuario.

Asimismo, durante toda la transmisión estuvo presente el destacado empresario avícola Wilfredo Bautista, quien se mantuvo gestionando donaciones entre colegas, amigos y relacionados, logrando importantes contribuciones que fortalecieron aún más la meta recaudadora.

El teleradio maratón concluyó con un ambiente de júbilo y agradecimiento, evidenciando que cuando el pueblo se une en torno a un propósito común, grandes obras pueden hacerse realidad.

Los fondos serán destinados de manera íntegra al rescate y conservación del Santuario Sagrado Corazón de Jesús, considerado un patrimonio religioso de la humanidad y un símbolo invaluable de la identidad mocana.

Por Luis Ramón López