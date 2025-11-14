Shohei Ohtani y Aaron Judge repiten como Jugadores Más Valiosos en MLB

El astro japonés Shohei Ohtani fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) por tercer año consecutivo, el segundo en la Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles.

Por su parte, Aaron Judge, figura de los New York Yankees, volvió a coronarse como MVP de la Liga Americana por segundo año seguido, alcanzando así el tercer galardón de su carrera.

Ohtani se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en ganar al menos cuatro premios MVP, solo superado por los siete de Barry Bonds.

El bateador y lanzador de 31 años es el primero en conquistar el premio en ambas ligas dos veces, tras obtenerlo en la Americana en 2021 y 2023. Luego firmó con los Dodgers en el receso siguiente y ganó el mismo honor en la Nacional en 2024, durante su primera temporada en Chavez Ravine. Además, ha celebrado la Serie Mundial en ambas campañas con los Dodgers.

El nipón recibió los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, logrando sus cuatro trofeos de manera unánime. En 2025 bateó para .282, lideró la Liga Nacional con un OPS de 1.014, conectó 55 jonrones, impulsó 102 carreras y robó 20 bases.

Como lanzador, regresó al montículo en junio tras perderse una temporada y media por una lesión en el codo. Ponchó a 62 bateadores en 47 entradas, aumentando su carga de trabajo rumbo a la postemporada.

En octubre brilló con uno de los mejores desempeños individuales en la historia de los playoffs: el 17 de octubre conectó tres cuadrangulares y recetó 10 ponches en seis entradas para guiar a los Dodgers a la victoria sobre los Cerveceros de Milwaukee, completando la barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, terminó segundo con 23 votos para ese lugar, mientras que el jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue tercero con cuatro votos.

Aaron Judge, imparable en la Liga Americana

El jardinero de los Yankees dominó la Liga Americana en promedio de bateo (.331), bases por bolas (124) y carreras anotadas (137), además de sumar 53 cuadrangulares, 30 dobletes y 114 impulsadas. También encabezó las estadísticas de porcentaje de embasarse (OBP) y Slugging.

Judge se convirtió en el quinto pelotero en la era de la expansión (desde 1961) en liderar las Mayores en promedio de bateo, OBP y Slugging en la misma campaña. En 2025 alcanzó su cuarta temporada con al menos 50 jonrones, igualando a Babe Ruth, Mark McGwire y Sammy Sosa como los jugadores con más campañas de ese calibre.

Asimismo, se transformó en el séptimo pelotero con temporadas consecutivas de 50 vuelacercas y, junto a Ruth, el único en lograrlo vistiendo la casaca de los Yankees.