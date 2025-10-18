Ohtani dispara 3 jonrones y Dodgers van a Serie Mundial, Mariners vence a Blue Jays

LOS ÁNGELES — Shohei Ohtani condujo a Los Ángeles Dodgers de regreso a la Serie Mundial con una actuación para la historia, tanto en la loma como en la caja de bateo.

El astro japonés conectó tres enormes jonrones y lanzó hasta la séptima entrada permitiendo sólo dos hits, y los Dodgers barrieron a los Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 5-1 en el cuarto juego el viernes por la noche.

Los Dodgers tendrán la oportunidad de ser los primeros campeones consecutivos del Clásico de Otoño en un cuarto de siglo después de esta noche asombrosa para Ohtani, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso, quien había tenido una postemporada discreta para sus altos estándares, pero despertó de forma espectacular.

Ohtani fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional esencialmente por la poderosa exhibición de este juego inolvidable.

«Fue realmente divertido en ambas facetas del juego hoy», dijo Ohtani. «Como representante del equipo, estoy tomando este trofeo, y vamos a conseguir cuatro victorias más».

Después de ponchar a tres en la parte alta de la primera entrada, Ohtani se convirtió en el primer lanzador en la historia en batear un jonrón en el primer turno de un duelo, contra el abridor colombiano de los Brewers, José Quintana.

Ohtani continuó con un batazo de 469 pies en la cuarta, rebasando el pabellón del jardín derecho por encima de las gradas.

El japonés agregó un tercer cuadrangular solitario en la séptima, convirtiéndose en el duodécimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar tres jonrones en un juego de playoffs. Sus tres vuelacercas recorrieron un total combinado de 1.342 pies.

Ohtani (2-0) también dominó completamente a los Brewers en su segunda apertura de postemporada en el montículo, permitiendo dos hits en su primer juego de doble dígito de abanicados con el uniforme de los Dodgers.

«A veces tienes que cerciorarte y tocarlo para asegurarte de que no está hecho de acero», dijo Freddie Freeman, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial anterior. «Absolutamente increíble. En el escenario más grande, sale y hace algo así. Probablemente será recordado como el juego de Shohei Ohtani.»

Luego de que los dos primeros bateadores de los Cerveceros se embasaron en la séptima, Ohtani dejó el montículo con una ovación que estremeció el estadio. Después de que Alex Vesia escapó del aprieto, Ohtani celebró conectando su tercer cuadrangular en la parte baja.

Los poderosos Dodgers son el primer equipo en ganar banderines consecutivos desde Philadelphia Phillies en 2009. Los Ángeles está de regreso en la Serie Mundial por quinta vez en nueve temporadas, e intentará convertirse en el primer equipo en hilar dos títulos del Clásico de Otoño desde que los New York Yankees ganaron tres Series Mundiales consecutivas de 1998 a 2000.

«Eso fue especial», dijo Freeman. «Hemos estado jugando muy buen béisbol por un tiempo, y lo inevitable sucedió hoy. Shohei. ¡oh, Dios mío! Todavía estoy sin palabras.»

Luego de colocarse en una foja de 9-1 a través de los playoffs de la Liga Nacional con esta actuación singular de Ohtani, los Dodgers se dirigen a la Serie Mundial por la vigésimo tercera vez en la historia de la franquicia, incluyendo 14 gallardetes desde que se mudaron de Brooklyn a Los Ángeles. Sólo los New York Yankees, el oponente del año pasado, han hecho más apariciones en el Clásico de Otoño (41).

Los Ángeles tendrá una semana de descanso antes de que comience la Serie Mundial el próximo viernes, ya sea en Toronto o en el Dodger Stadium contra Seattle. Los Seattle Mariners vencieron a los Toronto Blue Jays 6-2 más temprano el viernes para tomar una ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que continúa el domingo en el Rogers Centre.

Los Dodgers no habían barrido una Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 16 apariciones previas. Se convirtieron en el quinto equipo en barrer esta serie, al dominar a un club de Milwaukee que había cosechado 97 victorias.

Los Ángeles es el primer equipo en barrer una serie de postemporada al mejor de siete desde 2022, y el primero en lograrlo en la Liga Nacional desde Washington Nationals en 2019.

«Les diré, antes de que comenzara esta temporada, decían que los Dodgers están arruinando el béisbol», gritó el manager de Los Ángeles, Dave Roberts, a la multitud durante la celebración en el campo. «¡Vamos a conseguir cuatro victorias más y realmente arruinar el béisbol!».

Los Bewers, campeones de la División Central de la Liga Nacional, fueron eliminados por los Dodgers por tercera vez durante su racha actual de siete apariciones en playoffs en ocho años. Incluso después de establecer un récord de franquicia en victorias esta temporada, Milwaukee sigue esperando su primera aparición en la Serie Mundial desde 1982.

«Fuimos parte esta noche de una actuación icónica, tal vez la mejor actuación individual en un juego de postemporada», dijo el manager de Milwaukee, Pat Murphy. «No creo que nadie pueda discutir eso. Un tipo poncha a 10 y conecta tres jonrones.»

Por los Brewers, los venezolanos Jackson Chourio de 4-2, William Contreras de 4-2. El mexicoamericano Joey Ortiz de 1-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1 con una remolcada. El boricua Kiké Hernández de 4-0. El cubano Andy Pagés de 3-0.

Eugenio Suárez remolca 5, Mariners vence a Blue Jays

SEATTLE.– En el momento en que Eugenio Suárez pisaba el plato, formó un corazón con sus manos. Es un gesto que suele hacer para festejar sus proezas.

De pronto, el venezolano se detuvo, señaló a su esposa en el graderío detrás de home y se tomó un segundo para disfrutar el momento. Su bate colocó a los Mariners a una victoria de un logro inédito.

Suárez conectó un grand slam que puso a su equipo arriba después del jonrón de Cal Raleigh que igualó la pizarra en una octava entrada de cinco carreras, para que Seattle derrotara el viernes 6-2 a los Toronto Blue Jays, con lo que recuperó la ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

«He estado esperando juegos así toda mi carrera», dijo Suárez. «Hoy lo tuve, frente a nuestro público, mi familia, mis dos hijas, mi esposa. Y este momento es muy especial».

El venezolano también bateó un jonrón en la segunda entrada para la primera carrera de Seattle. Los Mariners se convirtieron en el primer equipo local que ha ganado en esta serie y se acercaron a una victoria del primer viaje a la Serie Mundial en la historia de una franquicia que comenzó a jugar en 1977.

El sexto juego se disputará en Toronto el domingo por la noche.

«Para nuestros fanáticos, han esperado mucho tiempo este momento y estamos aquí para dárselos. Estamos aquí para luchar por una Serie Mundial», dijo Suárez.

Raleigh, un receptor ambidiestro que lideró las Grandes Ligas con 60 vuelacercas durante la temporada regular, estaba bateando como derecho por primera vez en la serie cuando abrió la octava entrada encontrando un cambio de velocidad del perdedor Brendon Little, con cuenta de 2-0 .

El batazo de 348 pies se elevó 155 pies sobre el campo, describiendo un arco alto. La pelota tuvo un tiempo de suspensión de 6,7 segundos antes de caer al otro lado de la pared del jardín izquierdo a 348 pies del plato.

El cuarto jonrón de Raleigh en la postemporada empató el encuentro 2 -2.

El dominicano Jorge Polanco y Josh Naylor recibieron boletos. El quisqueyano Seranthony Domínguez relevó y golpeó al cubano-mexicano Randy Arozarena con un lanzamiento.

Suárez falló ante una recta con cuenta de 2 -2. Luego conectó un batazo al jardín opuesto.

La pelota aterrizó varias filas atrás en las gradas del bosque derecho para el cuarto grand slam de Suárez en la temporada.

«Obviamente, este es el jonrón más importante de mi carrera», dijo el antesalista de Puerto Ordaz.

Suárez, quien había puesto a Seattle adelante en la segunda entrada contra Kevin Gausman, entró al juego hundido en una racha en que se había ido de 50-6. Fue adquirido a Arizona Diamondbacks en la fecha límite de canjes, terminó la temporada regular con 49 jonrones y lleva tres en los playoffs .

«He estado esperando esto por mucho tiempo», dijo Suárez. «Había pasado un tiempo desde que tuve un juego como el de hoy. Fue increíble poder conectar ese grand slam para darle la victoria a mi equipo, a los fanáticos. Han estado aquí apoyándonos todo el año».

Bryce Miller de Seattle estaba lanzando sin permitir carreras cuando fue retirado después de permitir un sencillo de Addison Barger al inicio de la quinta entrada, y George Springer conectó un doble impulsor contra Matt Brash.

Springer salió en la séptima cuando fue golpeado en la rótula derecha por un sinker de Bryan Woo a 95,6 mph.

«Tiene una contusión en la rodilla derecha. Se le hicieron radiografías, que fueron negativas, lo cual es bueno», dijo el manager de los Blue Jays, John Schneider. «George es un tipo duro. Creo que realmente, realmente tendrá que estar sufriendo para no estar en la alineación el domingo».

Lanzando por primera vez desde el 19 de septiembre después de recuperarse de una distensión pectoral, Woo permitió un sencillo impulsor de Ernie Clement en la sexta.

Toronto desperdició muchas oportunidades. Se fue de 11-2 con corredores en posición de anotar.

Por los Blue Jays, el dominicano Vladimir Guerrero de 2-1. El mexicano Alejandro Kirk de 3-1 con una anotada. El venezolano Andrés Giménez de 4-0.

Por los Mariners, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 3-0 con una anotada. El cubano-mexicano Randy Arozarena de 2-0 con una anotada. Los venezolanos Eugenio Suárez de 3-2 con dos anotadas y cinco remolcadas, Leo Rivas de 3-0.

Fuente: AP