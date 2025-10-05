Teoscar, Guerrero Jr. y Peralta brillan en triunfos de Dodgers, Blue Jays y Brewers

FILADELFIA .– El dominicano Teoscar Hernández impulsó a los Dodgers con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada el sábado por la noche que rescató a Shohei Ohtani, tanto en el montículo como en el plato, y llevó a Los Ángeles a una victoria de 5-3 sobre los Philadelphia Phillies en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Ohtani se ponchó cuatro veces consecutivas en el plato, la última vez en la séptima con dos corredores en base y sin outs contra Matt Strahm.

No hay de qué preocuparse, al menos para los campeones reinantes de la Serie Mundial.

Después de un elevado de Mookie Betts, Hernández silenció a una ruidosa multitud de los Phillies con un batazo contra Strahm para tomar una ventaja de 5-3. El veterano toletero celebró efusivamente mientras recorría las bases.

Sin gorra, Ohtani se levantó de su asiento en el dugout para unirse a la celebración y exhalar una vez que estaba encaminado hacia la victoria.

Tres veces MVP, Ohtani se recuperó de una segunda entrada de tres carreras en su primera apertura de postemporada como lanzador para frenar a los Phillies y terminar con nueve ponches en seis entradas.

Alex Vesia retiró al bateador panameño emergente Edmundo Sosa con las bases llenas en el octavo para preservar la ventaja. Roki Sasaki trabajó el noveno para su primer salvamento en su carrera.

El abridor dominicano de los Phillies, Cristopher Sánchez, ponchó a Ohtani tres veces, incluida una tercera llamada en la quinta entrada que llevó a la multitud que agitaba toallas al delirio.

Por los Dodgers, el boricua Enrique Hernández de 4-1 con dos producidas. El cubano Andy Pages de 4-1 con una anotada.

El Juego 2 es el lunes en Filadelfia.

Yankees 1 Toronto 10

TORONTO.– El mexicano Alejandro Kirk y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. impulsaron a los Toronto Blue Jays a otra victoria en casa sobre los New York Yankees, rompiendo una racha de derrotas en la postemporada que se extendía casi por una década.

Kirk conectó dos jonrones solitarios, Guerrero Jr. también lució al bat el sábado, y los Blue Jays ganaron un juego de playoffs por primera vez desde 2016 al apalear 10-1 a los Yankees en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Americana.

Nathan Lukes tuvo dos hits, tres carreras impulsadas y una atrapada espectacular, y el venezolano Andrés Giménez añadió dos hits y remolcó un par mientras los campeones del Este de la Liga Americana, los Blue Jays, utilizaron 14 hits para romper una racha de siete derrotas consecutivas en playoffs.

Gausman (1-0) permitió una carrera y cuatro hits en cinco 2/3 entradas para llevarse la victoria. Caminó a dos y ponchó a tres.

Guerrero Jr. se fue de 4-3 con dos carreras impulsadas. ”Él siempre eleva un poco su juego cuando juega contra los Yankees”, dijo Gausman. ”¡Qué noche para él!”.

Guerrero Jr. llegó con tres hits y una carrera impulsada en seis juegos anteriores de playoffs.

Cubs 3 Brewers 9

MILWAUKEE.– Jackson Chourio encendió el rápido comienzo de Milwaukee Brewers en el plato, y el dominicano Freddy Peralta ofreció una actuación sólida en el montículo.

Los Brewers lucieron más que listos para octubre.

Chourio coronó la primera entrada de seis carreras de Milwaukee con un sencillo de dos anotaciones, y los Brewers aplastaron el sábado 9-3 a los Chicago Cubs en el primer encuentro de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

El segundo juego de la serie al mejor en un máximo de cinco está programado para el lunes por la noche

Con una ventaja temprana, el dominicano Peralta permitió dos carreras en cinco episodios y dos tercios. Sus nueve ponches empataron el récord de los Brewers para un solo juego de playoffs, compartido con Don Sutton, el mexicano Yovani Gallardo y Brandon Woodruff.

Michael Busch, Ian Happ y Nico Hoerner conectaron jonrones por Chicago.

Tigres 3 Marineros 2

SEATTLE – Un sencillo de Zach McKinstry por el centro del campo en la 11ma entrada marcó la diferencia, y los Tigres superaron a los Marineros 3-2 en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana la noche del sábado en el T-Mobile Park.

Los Marineros tomaron la delantera en el cuarto inning con un jonrón solitario de Julio Rodríguez, rompiendo una sequía de 24 años sin anotar una carrera en casa durante la postemporada. Fue la primera rayita de Seattle en el T-Mobile Park en un juego de playoffs desde el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el 18 de octubre de 2001.

La ventaja de los Marineros no duró mucho.

En el quinto, Kerry Carpenter conectó un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de Seattle, George Kirby. De manera asombrosa, fue el quinto jonrón en la carrera de Carpenter contra Kirby en 11 turnos al bate. Carpenter es el único bateador activo en Major League Baseball con al menos cinco hits ante un lanzador, todos ellos jonrones.

Rodríguez igualó el marcador en el sexto con un sencillo impulsor, preparando el escenario para el heroísmo de McKinstry en los innings finales.

Los Tigres enviarán al ganador del Premio Cy Young 2024, Tarik Skubal, a la lomita para el Juego 2 el domingo, mientras que los Marineros tendrán como abridor a Luis Castillo.

