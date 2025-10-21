Blue Jays elimina a Mariners y jugará Serie Mundial con los Dodgers

TORONTO.– George Springer puso a Toronto por delante con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Blue Jays avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer 4-3 a los Seattle Mariners en el séptimo y decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche.

Vladimir Guerrero Jr. y los Blue Jays recibirán a Shohei Ohtani y Los Ángeles Dodgers en el primer juego el viernes por la noche cuando la Serie Mundial llegue a Canadá por tercera vez. Los Dodgers, campeones defensores, barrieron a Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

«El trabajo no está terminado. Nos quedan cuatro más», dijo Guerrero Jr., el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Cal Raleigh y el dominicano Julio Rodríguez conectaron cada uno un jonrón solitario para los Mariners en el primer séptimo juego de la franquicia, pero los desconsolados Mariners desperdiciaron una ventaja de 3-1 en la séptima y se quedaron a ocho outs de su primera aparición en la Serie Mundial.

Seattle sigue siendo el único equipo de las Grandes Ligas sin un banderín.

Addison Barger recibió una base por bolas para comenzar la séptima entrada, Isiah Kiner-Falefa conectó un sencillo con cuenta de 0-2 y el derecho de Seattle, Bryan Woo, fue retirado después de que el noveno bateador, el venezolano Andrés Giménez avanzara a los corredores con un toque de sacrificio.

Springer, el MVP de la Serie Mundial 2017 con Houston Astros, saludó al venezolano Eduard Bazardo con su cuarto jonrón de esta postemporada, un batazo de 381 pies al jardín izquierdo que hizo rugir a la multitud de 44.770 personas.

«Es tan apropiado», dijo el manager de los Blue Jays, John Schneider. «La parte baja de nuestro orden lo hace de nuevo. Probablemente no hay otra persona en el planeta que quiera en el plato más que George Springer y su magia de octubre».

Fue el primer jonrón de ventaja en la historia del juego decisivo cuando un equipo estaba en desventaja por múltiples carreras en la séptima entrada o más tarde.

Y fue el 23er cuadrangular de postemporada en la carrera de Springer, empatando con el toletero de los Philadelphia Phillies, Kyle Schwarber, en el tercer lugar. Manny Ramírez tiene el récord de las Grandes Ligas con 29.

«Tan feliz por nuestro equipo, nuestros fanáticos, nuestra ciudad, nuestro país», dijo Springer.

Después de perder los dos primeros juegos de la serie al mejor de siete en casa, los Blue Jays se recuperaron y ganaron los siguientes dos en Seattle. Perdieron el Juego 5 antes de ganar los dos últimos en casa.

Toronto, campeón del Este de la Liga Americana, tuvo un récord de 54-27 en casa durante la temporada regular y 4-2 como local en los playoffs de la Liga Americana.

«Creo que es una inspiración para 41 millones de personas en Canadá, de costa a costa a costa», dijo el presidente de los Blue Jays, Edward Rogers. «Este es el equipo de Canadá».

Haciendo su primera aparición desde el bullpen desde el quinto juego de la Serie Divisional de 2021, Kevin Gausman lanzó una entrada de relevo sin permitir carreras, sorteando tres bases por bolas, para ganar el juego para Toronto.

El también abridor Chris Bassitt lanzó una octava entrada perfecta y Jeff Hoffman terminó para su segundo salvamento de esta postemporada.

Rodríguez abrió el juego con un doble y anotó con un sencillo de Josh Naylor con un out. Daulton Varsho empató con un sencillo impulsor contra George Kirby en la parte baja antes de que Rodríguez restaurara la ventaja para Seattle con un jonrón de apertura en la tercera entrada.

Raleigh, quien lideró las mayores con 60 jonrones en la temporada regular, puso la pizarra 3-1 con un cuadrangular de apertura contra Louis Varland en la quinta entrada.

Raleigh tiene 10 jonrones en 15 juegos de su carrera en el Rogers Centre, tres de ellos en la postemporada. También conectó un vuelacercas en Toronto en el primer juego de una Serie de Comodines de 2022 y en el primero de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de este año.

Naylor fue declarado out para terminar la primera entrada después de que los árbitros dictaminaran que interfirió con el relevo de Ernie Clement a primera base en una doble jugada al saltar hacia el lanzamiento y desviarlo.

Kirby permitió una carrera y cuatro hits en cuatro entradas. Caminó a uno y ponchó a tres.

El abridor de Toronto, Shane Bieber, permitió dos carreras y siete hits en 3 2 /3 entradas . Caminó a uno y ponchó a cinco.

Los Blue Jays jugaron un séptimo juego por primera vez desde que perdieron en casa ante Kansas City Royals en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Guerrero Jr. llegó al estadio vistiendo una camiseta de hockey de los Maple Leafs con el nombre y número de Auston Matthews. El delantero estrella tiene un récord de 0-6 en séptimos juegos con Toronto durante sus 10 temporadas en la NHL.

La victoria de los Blue Jays también llevó al coach de banca de 64 años, Don Mattingly, a la Serie Mundial por primera vez después de una larga carrera en el béisbol. El ex capitán de los New York Yankees, seis veces All-Star y MVP de la Liga Americana en 1985, dirigió a los Dodgers de 2011 a 2015.

Los Dodgers están en la Serie Mundial por quinta vez desde 2017 y buscan su tercer campeonato en seis años. Las únicas apariciones de Toronto resultaron en títulos consecutivos en 1992 y 1993.

Los campeones del Este de la Liga Americana, los Blue Jays, tienen la ventaja de local y recibirán el primer juego porque terminaron la temporada regular con 94 victorias, una más que los campeones del Oeste de la Liga Nacional, los Dodgers.

Fuente: AP