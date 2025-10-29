Guerrero Jr. conecta jonrón ante Ohtani y los Blue Jays empatan la Serie Mundial

LOS ÁNGELES (AP) — El Dodger Stadium aún vibraba de alegría cuando el lunes dio paso al martes, mientras los Azulejos de Toronto se dirigían a su vestuario. Su derrota en 18 entradas en el Juego 3 se sintió como un revés monumental que bien podría haber decidido la Serie Mundial.

Fue entonces cuando Vladimir Guerrero Jr. tomó la palabra y le dijo a su equipo exactamente lo que necesitaban oír.

A pesar de todo el dramatismo, el Juego 3 no fue más importante que el Juego 4.

“Fui el último en entrar”, dijo Guerrero. “Vi a todos cabizbajos. Les dije: ‘Vamos, hermano. ¡Ánimo! Todavía no se ha acabado. Todavía no se ha acabado. Tienen que ganar cuatro. Cuatro partidos. Hay que ganar cuatro partidos para ganar la Serie Mundial. ¡Todavía no se ha acabado!’”.

El líder de los Jays respaldó su mensaje conectando otro oportuno jonrón el martes por la noche, esta vez ante Shohei Ohtani.

Y después de nueve magníficas entradas jugadas en menos de tres horas, estos Blue Jays, increíblemente resistentes, han vuelto a igualar la Serie Mundial.

Guerrero conectó un jonrón de dos carreras contra Ohtani en la tercera entrada, Shane Bieber lanzó cuatro hits hasta la sexta, y Toronto volvió a la senda del triunfo con una victoria de 6-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Addison Barger conectó dos hits e impulsó una carrera para los Blue Jays, campeones de la Liga Americana, quienes se recuperaron con serenidad de su desgarradora derrota nocturna con un trabajo estelar tanto al bate como en el montículo.

“Tras la derrota de anoche, que pudo haber sido devastadora, fue un verdadero placer venir hoy y ver que nadie cambia”, dijo Bieber. “Nadie flaquea. Nadie duda. Es el mismo grupo de chicos todos los días”.

Al infligir a los Dodgers, campeones defensores, su tercera derrota en 14 juegos en esta postemporada, los Blue Jays recuperaron la ventaja de jugar en casa y garantizaron que el trofeo de la Serie Mundial se ganará en el Rogers Centre.

“Creo en este equipo, de verdad”, dijo Guerrero, quien impulsó a los Azulejos con su séptimo jonrón de la postemporada. “Este equipo es algo especial”.

El quinto partido se jugará el miércoles en el Dodger Stadium, y el sexto el viernes en Toronto.

Ohtani redefinió el concepto de descanso corto al subir al montículo de la Serie Mundial poco más de 17 horas después de haber llegado a base nueve veces y conectado cuatro hits de extrabase en la emocionante victoria de los Dodgers.

En el Juego 4, permitió cuatro carreras y seis hits en seis entradas y un tercio, con seis ponches. Y después de que Guerrero conectara su majestuoso jonrón, los Blue Jays anotaron dos carreras más contra Ohtani, sacándolo del juego durante su séptima entrada de cuatro carreras.

Ohtani no pudo resarcirse al bate, yéndose de 3-0 con una base por bolas y dos ponches. Estaba en la caja de bateo cuando terminó el partido.

No fue el único con una mala actuación al bate de los poderosos Dodgers, que apenas lograron seis hits, y solo uno de ellos fue de extrabases.

“Nos enfrentamos a lanzadores de gran calidad en esta época del año contra equipos realmente buenos”, dijo Ohtani a través de su intérprete. “Nos enfrentamos a los mejores de los mejores, así que creo que no será fácil. Aun así, podríamos hacer al menos lo mínimo y anotar algunas carreras”.

La superestrella de los Dodgers, que se desempeñaba tanto en el montículo como en el plato, fue superada en el montículo por Bieber, el recién llegado a los Blue Jays que regresó tras someterse a la cirugía Tommy John a finales de agosto. El ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2020 permitió solo una carrera en 5 1/3 entradas en un sólido debut en la Serie Mundial.

Nacido en el Condado de Orange, con amigos y familiares animándolo desde el palco del Dodger Stadium, Bieber otorgó tres bases por bolas, pero logró salir de apuros en repetidas ocasiones. Dejó a cuatro corredores en base antes de que Mason Fluharty lo relevara en la sexta entrada y dejara a dos más en base; y los Blue Jays tomaron el control momentos después con su remontada en la séptima entrada.

“Creo que sabíamos que iba a ser una gran serie”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Este equipo tiene talento, es resiliente —hablando de los Blue Jays— y remontaron con fuerza. Bieber hace lo que mejor sabe hacer… y la verdad es que no conseguimos muchos buenos swings. En cambio, vimos a esos muchachos esforzándose al máximo, usando todo el campo y conectando hits. Simplemente no encontramos la respuesta”.

Ohtani volvió al montículo 11 días después de conectar tres jonrones y ponchar a 10 Cerveceros de Milwaukee en la que posiblemente sea la mejor actuación individual en la historia de los playoffs de béisbol para asegurar el banderín de la Liga Nacional.

Aunque la velocidad de su recta bajó a 97,6 mph desde su promedio de temporada de 98,5, Ohtani se mantuvo en gran medida fuera de problemas con lanzamientos quebrados efectivos.

También recibió una base por bolas de seis lanzamientos para llegar a base por undécima vez consecutiva, extendiendo su récord de la Serie Mundial, pero no volvió a embasarse.

Los Dodgers anotaron primero por cuarto juego consecutivo cuando el elevado de sacrificio de Kiké Hernández impulsó a Max Muncy en la segunda entrada. Pero los Blue Jays finalmente lograron descifrar a Ohtani en la tercera, poniendo fin a su sequía anotadora de 13 entradas con un jonrón de su bateador estrella.

Nathan Lukes conectó un sencillo con un out antes de que Guerrero conectara un lanzamiento rompiente mal colocado de Ohtani, enviándolo por encima de la barda del jardín izquierdo-central. Guerrero ha establecido récords de postemporada de Toronto con siete jonrones y 14 carreras impulsadas este mes.

“Un sweeper es un lanzamiento diseñado para generar elevados, y el swing que Vlad le dio fue de élite”, dijo el manager de Toronto, John Schneider. “Después de anoche y todo el reconocimiento que recibió Shohei individualmente, y que esté en el montículo hoy, es un swing enorme de Vlad. Es un swing enorme para impulsarnos y nos da impulso”.

Ohtani retiró a 11 de 12 bateadores tras el jonrón de Guerrero, pero los Blue Jays lo sacaron del juego con un sencillo de Daulton Varsho y un doblete de Ernie Clement contra la pared al inicio de la séptima entrada. Toronto anotó con un sencillo de Andrés Giménez y un roletazo de Ty France ante Anthony Banda, antes de que Bo Bichette y Barger agregaran sencillos remolcadores ante el relevista Blake Treinen, quien no tuvo un buen desempeño.

Toronto jugó sin el héroe de la ALCS, George Springer, quien abandonó el Juego 3 en la séptima entrada después de lesionarse el costado derecho al hacer un swing.

Juego de hoy

Este miércoles el zurdo de los Dodgers, Blake Snell (3-1, 2.42 ERA), se enfrenta al novato de los Blue Jays, Trey Yesavage (2-1, 4.26), en el crucial Juego 5.

Es una revancha de pitcheo del primer partido de la Serie Mundial, cuando Toronto le propinó a Snell su única derrota en una postemporada hasta entonces dominante, al sacarlo del juego al inicio de una sexta entrada de nueve carreras en una victoria de 11-4. Yesavage lanzó cuatro entradas permitiendo dos carreras.