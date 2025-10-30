Guerrero Jr. y Azulejos a un triunfo de ganar la Serie Mundial tras vencer 6-1 a Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — A Davis Schneider le gusta imitar las posturas de bateo de otros jugadores durante los partidos de las Grandes Ligas. A veces, el simpático jardinero suplente de los Blue Jays imita a Aaron Judge, otras veces a Bobby Witt Jr., o quizás a Giancarlo Stanton.

Incluso pretenderá ser Will Smith, el poderoso receptor de los Dodgers que se agachó detrás de Schneider para atrapar el primer lanzamiento del Juego 5 el miércoles por la noche.

Smith nunca llegó a esa pelota, porque la imitación que hizo Schneider de un héroe de la Serie Mundial fue absolutamente perfecta.

Toronto conectó los primeros jonrones consecutivos al inicio de un juego en la historia de la Serie Mundial cuando Schneider y Vladimir Guerrero Jr. conectaron en el primer y tercer lanzamiento de Blake Snell de los Dodgers de Los Ángeles para establecer un tono desafiante desde el principio para los Jays contra los campeones defensores.

Esos jonrones también aportaron más carreras de las que Trey Yesavage y su bullpen necesitaron en la victoria de los Blue Jays por 6-1 , dejándolos al borde del tercer título de Serie Mundial de Canadá.

El octavo jonrón de Guerrero en una postemporada estelar no fue ninguna sorpresa. El primer jonrón de Schneider en playoffs fue una sorpresa mayúscula que cambió el rumbo de la serie, incluso para el propio jardinero de 26 años.

“No creí haberlo conseguido”, dijo Schneider con una sonrisa. “Pero tal vez el béisbol de playoffs tenga un poco más de emoción, no sé”.

Schneider ha imitado las posturas de otros jugadores durante toda su carrera profesional, que comenzó cuando los Azulejos lo seleccionaron en la ronda 28 del draft, un chico de un pequeño pueblo de Nueva Jersey. El cazatalentos que lo recomendó fue John Schneider, quien no es pariente suyo, pero ahora es su mánager en las Grandes Ligas.

Cuando se le pide que explique por qué cambia de postura con tanta frecuencia, Davis Schneider prácticamente se encoge de hombros y dice que intenta imitar a cualquier jugador que esté jugando bien esa semana. Cuando Judge está en racha con los Yankees, por ejemplo, Schneider podría colocarse en el plato con la postura imponente del Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

“Normalmente elijo a jugadores que están rindiendo bien”, dijo Schneider. “Así que, si Judge lo ha estado haciendo bien, si Will Smith lo está haciendo bien… no sé. Simplemente me gusta divertirme, y esto es béisbol, así que hay que disfrutarlo”.

Davis Schneider en realidad no estaba imitando a un jugador de las Grandes Ligas cuando abrió el Juego 5. Estaba imitando su propia postura de 2023, cuando conectó 21 jonrones para los Buffalo Bisons de Triple-A y obtuvo su primer ascenso a las Grandes Ligas.

“Quizás lo cambie en el próximo partido, así que nunca se sabe”, dijo Schneider. “Pero me gusta hacerlo. A veces siento que mis manos están en un lugar diferente un día, y necesito cambiarlo. Lo he hecho durante toda mi carrera, y no voy a parar ahora”.

Schneider llegó al plato en el Dodger Stadium buscando una recta al primer lanzamiento, siguiendo el consejo de George Springer , el veterano primer bate de los Azulejos y ex Jugador Más Valioso de la Serie Mundial con Houston. Springer se ha perdido los últimos dos partidos por una lesión en el costado derecho, pero preparó a Schneider para ocupar su lugar.

“George siempre nos dice que debemos estar preparados para una recta en el primer lanzamiento del partido”, dijo Schneider. “George lo ha hecho durante muchos años, y tengo que aprovechar sus consejos cuando puedo. Sí, era una recta que se quedaba quieta, estaba alta en la zona de strike”.

Schneider conectó ese lanzamiento alto y rápido hacia la izquierda, donde superó la cerca ante una multitud atónita de más de 52.175 personas.

Schneider bateó de 16-3 con un doble y ninguna carrera impulsada en sus primeros seis juegos de playoffs este mes. Snell ponchó a Schneider en sus siguientes dos turnos al bate en el Juego 5 antes de ser sustituido por la defensa de Myles Straw, pero Schneider ya se había ganado un lugar en la historia de los playoffs de los Blue Jays.

Si Schneider tiene la oportunidad de jugar cuando la Serie Mundial se traslade a Toronto, aprovechará para hacer otra imitación. Dice que nadie le ha comentado que los está copiando, ni siquiera Smith después de que Schneider lo imitara en el primer partido de la Serie Mundial.

“Me parece gracioso”, dijo Schneider. “O sea, si se dan cuenta, no sé. O sea, si Judge se da cuenta alguna vez, o Will Smith. Lo hice en el primer partido, y Will Smith estaba justo detrás de mí, así que, me pregunto si se dio cuenta o no”.

“Pero esperemos que ahora se den cuenta.”

Guerrero conectó un jonrón con cuenta de 0-1 hacia el jardín izquierdo, extendiendo su propio récord de los Blue Jays de jonrones en una postemporada al mandarlo a 394 pies. El estelar bateador también conectó el jonrón decisivo del Juego 4 ante Shohei Ohtani.

Los tres primeros lanzamientos de Snell fueron rectas. No lanzó ninguna más en el resto de la primera entrada. Snell solo había permitido un jonrón en sus 50 entradas anteriores.

“Contra un lanzador tan bueno como (Snell), hay que estar listo para batear”, dijo John Schneider. “Te va a presionar. Te va a desafiar. Creo que esos dos swings de Schneid y de Vlad… queríamos ser agresivos. Hay un momento para presionar y un momento para estar listo para batear. Es genial que todo haya salido así”.

Los jonrones consecutivos al inicio de un partido de playoffs solo habían ocurrido una vez antes: Ray Durham y Scott Hatteberg, de los Atléticos de Oakland, conectaron contra Rick Reed, de Minnesota, en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2002, con Durham abriendo el juego con un jonrón dentro del parque.

El jonrón de Schneider también marcó la primera vez que los Blue Jays anotaron primero en esta Serie Mundial. Los equipos dividieron los dos primeros juegos en Toronto, y Los Ángeles ganó un épico partido de 18 entradas tras dos jonrones de Ohtani en el Juego 3, antes de que los Jays igualaran la serie con una victoria de 6-2 el martes.