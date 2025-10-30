Embajada advierte reingreso ilegal a EEUU tras deportación conlleva penas de hasta 20 años de cárcel

Santo Domingo.-La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, informó este miércoles que reingresar ilegalmente a territorio estadounidense después de haber sido deportado constituye un delito grave, sujeto a severas sanciones penales según las leyes migratorias de ese país.

A través de un comunicado oficial, la sede diplomática advirtió que quienes reincidan en ingresar de manera irregular tras haber sido expulsados enfrentan penas de prisión que varían según la gravedad del caso.

Estas sanciones van desde dos (2) años de cárcel por reingreso ilegal, diez (10) años si la persona fue deportada luego de cometer un delito grave, y veinte (20) años si el delito cometido incluye agravantes.

La Embajada enfatizó que el cumplimiento estricto de las leyes migratorias de los Estados Unidos es una prioridad de las autoridades federales, por lo que exhortó a los ciudadanos dominicanos a no dejarse engañar por traficantes o intermediarios que prometen entradas ilegales o residencias rápidas.

“Reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de una deportación no solo pone en riesgo la libertad personal, sino también la posibilidad de cualquier beneficio migratorio futuro”, destacó la misión diplomática en su mensaje público.

Las autoridades estadounidenses reiteraron su compromiso de mantener una relación de cooperación con la República Dominicana, en materia migratoria y de seguridad fronteriza, así como su disposición a ofrecer información veraz y orientación legal a través de los canales oficiales de la embajada y su sitio web.

Por Luis Ramón López