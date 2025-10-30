Onesvie presenta plataforma digital para consultar el estado de los puentes del país

Santo Domingo.– La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) anunció la puesta en marcha de una herramienta (dashboard) interactiva de acceso público, que consolida la información técnica acerca de las evaluaciones estructurales y sísmicas realizadas a los puentes del país.

Desarrollada por el equipo técnico de Onesvie, junto con la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, esta herramienta constituye un avance significativo hacia la modernización, transparencia y gestión basada en datos dentro del sistema de infraestructura nacional.

El Visor Nacional de Puentes, disponible en el portal www.onesvie.gob.do, permite consultar información general sobre cada puente del país, incluyendo su tipo de estructura (vehicular, peatonal o paso a desnivel), material de construcción, localización geográfica y estado actual.

El visor cartográfico ofrece además la posibilidad de consultar la ubicación, el estado estructural y el índice de vulnerabilidad de los puentes evaluados, integrando información sobre tipología estructural, material de construcción y zona sísmica correspondiente.

Asimismo, la plataforma contará con un código QR que permitirá acceder de forma rápida y directa al visor, facilitando el acceso público a la información y fortaleciendo la transparencia y modernización en la gestión de las infraestructuras nacionales.

Implementado en Power BI, el sistema permite realizar consultas comparativas por provincia, región o tipo de vía, identificando patrones comunes y priorizando las intervenciones necesarias para fortalecer la seguridad estructural del país.

Esta funcionalidad también facilita la identificación de patrones de riesgo, la planificación de medidas de mitigación y prevención ante fenómenos sísmicos y climáticos.

Sobre Onesvie

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) fue creada mediante el Decreto 715-01 en el año 2001, con el propósito de reducir la vulnerabilidad sísmica en edificaciones, infraestructuras y líneas vitales y proponer soluciones correctivas.

Trabaja en la identificación de vulnerabilidades estructurales para prevenir desastres, ofreciendo servicios como evaluaciones sísmicas, diagnósticos técnicos, asesorías, capacitaciones y protocolos de prevención, especialmente en infraestructuras clave como escuelas, hospitales y edificios gubernamentales.