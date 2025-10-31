Piden modernización del Mercado Modelo de Moca, tras más de 50 años de su construcción

Moca, Espaillat.-Diversos sectores sociales, comerciales y comunitarios de este municipio solicitaron al Gobierno Central y a las autoridades municipales la urgente intervención y modernización del Mercado Modelo de Moca, una de las infraestructuras más emblemáticas de la ciudad, construida hace más de cinco décadas durante el gobierno del expresidente doctor Joaquín Balaguer.

Los demandantes señalaron que el mercado, que por muchos años fue símbolo de dinamismo económico y punto de encuentro entre productores y consumidores, ya no responde a las necesidades actuales de la población mocana, que ha crecido de manera sostenida tanto en extensión territorial como en densidad poblacional.

“El Mercado Modelo de Moca necesita una transformación integral. Hoy requerimos un espacio moderno, higiénico, seguro y funcional, donde los vendedores y compradores, de la ciudad y de las comunidades rurales, puedan realizar sus transacciones en condiciones dignas”, expresaron representantes del comercio local.

El deterioro progresivo de las instalaciones, la falta de condiciones sanitarias adecuadas y la congestión en sus alrededores, hacen urgente la reingeniería completa de la infraestructura, para adecuarla a los estándares de salubridad, orden y eficiencia que demandan los tiempos actuales.

“Cuando se construyó este mercado, Moca era una ciudad pequeña, con pocos barrios y calles. Hoy es una urbe en expansión, con una intensa actividad comercial que requiere una infraestructura moderna y bien planificada”, manifestaron líderes comunitarios durante un recorrido por el lugar.

Los comerciantes y dirigentes de asociaciones locales solicitaron que el proyecto de remodelación contemple espacios amplios, ventilación adecuada, zonas de carga y descarga, estacionamientos y áreas de desechos controladas, así como la incorporación de tecnologías que faciliten la gestión del mercado.

Finalmente, los mocanos hicieron un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, al Ministerio de Obras Públicas Rafael Eduardo Estrella y al Ayuntamiento Municipal de Moca, para que incluyan la modernización del Mercado Modelo, dentro del plan de inversiones prioritarias de la provincia Espaillat, en favor de la salud pública, la economía local y la identidad histórica del pueblo mocano.

Por Luis Ramón López