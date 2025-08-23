Moca una ciudad huérfana de entretenimientos y planificación cultural los fines de semana

Moca, Espaillat.-Es inconcebible que un municipio con tanta historia, dinamismo económico y riqueza cultural como Moca, permanezca sin una oferta organizada de pasatiempo, recreación y entretenimiento los fines de semana, condenando a sus ciudadanos a la rutina y al vacío social.

Durante años, la ciudad ha carecido de programación cultural, deportiva y comunitaria sostenida, lo que refleja una falta de visión y planificación por parte de las autoridades municipales y del gobierno central.

Mientras otros municipios y provincias del país desarrollan atractivas agendas de actividades que fortalecen la identidad local, dinamizan la economía y ofrecen esparcimiento a sus familias, en Moca la realidad es distinta: no hay alternativas, no hay propuestas y no hay compromiso real.

La ausencia de espacios de entretenimiento se siente con más fuerza los fines de semana, cuando la juventud, las familias y las comunidades no encuentran un lugar para el encuentro sano, la recreación cultural o el deporte al aire libre.

Esta carencia ha abierto brechas para el ocio malsano y la desconexión social, que se traducen en pérdida de oportunidades de desarrollo humano y comunitario.

Propuestas de sectores

Diversos sectores sociales y comunitarios han planteado la necesidad de que este municipio cabecera de la provincia Espaillat, cuente con una oferta permanente de pasatiempos y actividades de esparcimiento durante los fines de semana, que contribuyan a la recreación familiar, la sana convivencia y el fortalecimiento del tejido social.

La propuesta incluye la realización de presentaciones artísticas, culturales y deportivas, así como ferias populares, artesanales y gastronómicas con productos a precios especiales, en coordinación con empresas locales, emprendedores, artesanos y productores rurales.

Estas actividades se desarrollarían en puntos estratégicos del casco urbano, parques, plazas y zonas barriales, con el respaldo de las autoridades municipales, el gobierno central y el sector empresarial, garantizando un programa inclusivo y accesible para toda la población.

Los promotores de la iniciativa aseguran que este paquete de actividades representativas le devolvería a Moca, a sus barrios y comunidades, un corazón rebosante de alegría, identidad cultural y empatía social, al tiempo que dinamizaría la economía local y abriría nuevas oportunidades de desarrollo para jóvenes talentos y pequeños negocios.

La propuesta se encuentra en proceso de socialización y busca convertirse en un modelo de recreación comunitaria sostenible que proyecte a Moca, como una ciudad vibrante y activa los fines de semana, que tanto lo necesita, para remontar el turismo y que venga a Moca.

Por Luis Ramón López