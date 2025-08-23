Abel Martínez y alcalde de Fort Myers destacan lazos entre RD y comunidad dominicana

Destacó la necesidad de impulsar vuelos directos entre Fort Myers y la República Dominicana, una propuesta que, de concretarse, fortalecería los vínculos, facilitaría el intercambio cultural y abriría nuevas oportunidades para atraer y llevar inversiones.

Fort Myers, Florida. – El expresidente de la Cámara de Diputados, exalcalde de Santiago y líder político dominicano, Abel Martínez, participó como invitado especial junto al alcalde de Fort Myers, Kevin Anderson, en una emotiva actividad organizada por la fundación Multicultural Centre of Southwest Florida, que preside el líder comunitario Leonardo García, en la que fueron reconocidos los voluntarios que se suman a las nobles iniciativas en favor de la comunidad hispana y multicultural de esta ciudad.

Durante su intervención, además de valorar los aportes de la diáspora dominicana en el estado de Florida, Abel Martínez destacó la necesidad de impulsar vuelos directos entre Fort Myers y la República Dominicana, una propuesta que, de concretarse, fortalecería los vínculos entre ambos pueblos, facilitaría el intercambio cultural y abriría nuevas oportunidades para atraer y llevar inversiones, además de responder a la gran cantidad de dominicanos que residen en el área de Fort Myers.

De su lado, el alcalde Kevin Anderson, resaltó la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad y valoró la gestión realizada por Abel Martínez cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Santiago, resaltando su visión transformadora y, en especial, el programa cultural de murales que trascendió fronteras. Cabe recordar que, dentro de ese plan cultural, Martínez dedicó un mural a la ciudad de Fort Myers y a su actual alcalde, gesto que simboliza los lazos de hermandad entre ambas ciudades.

La actividad reafirmó el compromiso de fortalecer las relaciones entre la comunidad dominicana en el sur de la Florida y la República Dominicana, proyectando a Fort Myers como un puente de oportunidades y cooperación con la isla caribeña.