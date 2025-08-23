Fallece el actor Miguel Ángel Martínez, figura destacada del cine y teatro dominicano

Santo Domingo Este.- Falleció la madrugada de este sábado en su residencia del sector Villa Progreso del Este, Los Trinitarios II, el reconocido actor dominicano Miguel Ángel Martínez, dejando tras de sí una de las trayectorias más sólidas en las artes escénicas del país.

Nacido en la provincia Sánchez Ramírez, Martínez inició su carrera artística en 1972, tras abandonar sus estudios de psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para dedicarse por completo a la actuación.

Martínez participó en películas que definieron el cine dominicano, como Ladrones a domicilio, Trópico de sangre, La soga, La lucha de Ana y Perico Ripiao.

Su filmografía también incluye clásicos de los años 70 y 80 como La cueva de los tiburones dormidos, Crimen del penalista, Perro de alambre, H y Camino Real. En años más recientes, se le vio en Botija (2018), Duarte, traición y gloria (2014) y El hombre que atrapaba…, según registros de IMDb.

En el ámbito teatral, Martínez dejó una huella profunda con más de 60 obras en su haber. Fue parte de montajes memorables como Duarte Fundador de una República (1976), Antígona (1976), Fuenteovejuna (1983), Bodas de Sangre (1987), La Cocina (1986) y Pasaje al Más Allá (1998). Su trabajo sobre las tablas fue reconocido por su intensidad, rigor y compromiso con el arte dramático.

Además de su labor en cine y teatro, Martínez tuvo destacadas apariciones en programas como El Show del Mediodía, Relatos de Miky Bretón, De Remate y Archivos de la Fiscalía. Fue también maestro de actuación, formando a decenas de jóvenes talentos junto a la actriz María Herrera, y se desempeñaba como director técnico de la Sala Máximo Avilés Blonda en el Palacio de Bellas Artes.

Se desconocen las causas de su fallecimiento, pero según algunos allegados, en los últimos años padecía de Alzheimer.