Estos son los nominados a la 41.ª edición de los Premios Soberano

Los Premios Soberano 2026 ya tienen lista oficial de nominados y la expectativa crece en torno a la gala que se celebrará el próximo 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) reveló este martes los nombres de las figuras que competirán por una estatuilla en la 41.ª edición del evento más importante del arte y el entretenimiento dominicano, que contará con figuras consagradas y nuevas caras que buscan abrirse paso en la industria.

Entre las sorpresas de esta edición figuran varios artistas y comunicadores que reciben su primera nominación. Martha Candela, cantante cristiana que ha impactado en la escena urbana, competirá en la categoría Revelación del Año.

Jenny Blanco, presentadora y actriz con una trayectoria en televisión y cine, logra su primera candidatura en el renglón Presentadora de TV.

Mientras tanto, Dalvin La Melodía, joven intérprete de bachata también se estrena como nominado, en la categoría Revelación del Año.

La ceremonia de la 41.ª edición será presentada por el humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc, mientras que la conducción de la alfombra roja estará a cargo del animador Josell Hernández y la presentadora Amara La Negra.

El evento, organizado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), contará con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana y, por tercer año consecutivo, la producción general estará bajo la responsabilidad del empresario artístico César Suárez Jr.

La gala, considerada el evento artístico más importante de la República Dominicana, iniciará a las 7:00 de la noche con la alfombra roja, seguida de la ceremonia oficial a las 8:00 p.m., en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

Además, tendrá transmisión internacional a través de Univisión y la plataforma ViX, consolidando su alcance más allá de las fronteras nacionales.

Listado completo de nominados:

RENGLÓN POPULAR

Merenguero del Año

Eddy Herrera

Los Hermanos Rosario

Héctor Acosta

Miriam Cruz

Jandy Ventura

Álbum del Año

Novato apostador – Eddy Herrera

Infinito positivo – Los Hermanos Rosario

Puñito de Yocahú – Vicente García

Colección de amor – MarteOvenuS

A la manera mía – Fernando Villalona

Revelación del Año

Dalvin La Melodía

Ebenezer Guerra

Martha Candela

La Fiera Típica

Artista y/o Agrupación Urbana

Don Miguelo

Yailín La Más Viral

La Perversa

La Insuperable

Shadow Blow

Merengue del Año

Así bonito – Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra Compositores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra

Novato apostador – Eddy Herrera Compositores: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus

Tu no tienes alma – Miriam Cruz Compositor: Valerio de León

Se puede – Héctor Acosta Compositor: Nelson de la Olla

Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis Compositor: Christian Alexis

Bachata del Año

Quién te dijo – Anthony Santos Compositor: Domingo Santos

Quién te dio el derecho – Frank Reyes Compositor: Ángela Milagros Santos

TikTok – Eudis el Invencible Compositor: David Paredes

El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira Compositor: Armani Batista

Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez Compositor: Ronald Núñez

Concierto del Año

Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou

Johnny vive: La residencia – Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero

Pavel Núñez y su Bipolaridad – Pavel Núñez Productor: Ricky Nadal

Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos

Mi historia musical – Raulín Rodríguez Productor: Pepe Meseta

Espectáculo del Año

Un Camarón en la Arena – Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records – Prod. Artística: Alberto Zayas

Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez – Prod. Artística: Aidita Selman

Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz – Prod. Artística: Dotel Productions

Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz

La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Giancarlos Beras-Goico, Wilfredo Díaz (WD Producciones) y Engelbert Landolfi (Lanhut Records) – Prod. Artística: Claudio de la Cruz

Conjunto Típico

El Prodigio

El Blachy

El Rubio Acordeón

Krisspy

Artista y/o Agrupación Residente en el Extranjero

Grupo D’Ahora

Grupo Extra

Oro Sólido

Fermín Ceballos

Jean Carlos

Artista Fusión Contemporáneo

Techy Fatule

Magic Juan

Ilegales

Vakeró

Orquestador y/o Arreglista

Antonio González

Ramón Orlando

Federico Méndez

Manuel Tejada

Wilbert Taveras

Compositor y/o Autor de Letras

Vicente García

Frank Ceara

Kelvin Mejía

Teodoro Reyes

Techy Fatule

Espectáculo de Humor

Crisis de Media Vida – Carlos Sánchez

70 y 50 – Felipe Polanco «Boruga»

El multiverso de La González – La González

Liondy Ozoria, El Espectáculo- Liondy Ozoria

Música Alternativa

José Duluc

La Marimba

Yasser Tejeda

Mula

Pororó

Música Religiosa Contemporánea

Barak

Averly Morillo

Alfareros

Enrique Feliz

Artista y/o Agrupación Destacado en el Extranjero

Juan Luis Guerra

El Alfa

Milly Quezada

Barak

Natti Natasha

Salsero del Año

Yiyo Sarante

Chiquito Team Band

El Canario

Cantante Solista

Pavel Núñez

Frank Ceara

Diego Jaar

Badir

Manerra

Colaboración del Año

Voltio – Yaisel ft. El Alfa Compositores: Dick Cintrón, Enmanuel Herrera, Julio Ramos, Yaisel Erazo

Siempre la más – Yailín, Ceky Viciny, La Gigi Compositor: Aneurys Mateo

Qué sensación – Jezzy ft. Arcángel Compositores: Austin Santos y Jessy Lorenzo

Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo Compositores: Don Miguelo y Shadow Blow

La Casualidad – Seye ft. Alex Ubago Compositores: Sergio Echenique y Alex Ubago

Bachatero del Año

Anthony Santos

Raulín Rodríguez

Zacarías Ferreira

Frank Reyes

El Chaval de la Bachata

Merenguero Urbano

Omega

Alá Jazá

El Sujeto

RENGLÓN COMUNICACIÓN

Programa Diario de Entretenimiento

El Show del Mediodía

De extremo a extremo

Esta noche Mariasela

Too much en la noche

El Mangú de la Mañana

Presentador de Televisión

Jochy Santos

Brea Frank

Iván Ruiz

Presentadora de Televisión

Jatnna Tavárez

Luz García

Pamela Sued

Jenny Blanco

Milagros Germán

Youtuber del Año

Santiago Matías

Yubelkis Peralta

Dotol Nastra

Nany Flow

Luinny Corporán

Podcast del Año

Luz García el Podcast – Luz García

Abriendo el podcast – Vian Araújo y Ricardo Rodríguez

Cuéntale al Podcast – Jean Carlos Villanueva y Irma García Moore

Los Black Kings – Eric Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez, Héctor Diloné

Azul Podcast – Liondy Ozoria y Sharmín Díaz

Comunicador Destacado en el Extranjero

Gelena Solano

Clarissa Molina

Chiky Bombón

Amara La Negra

Génesis Suero

Comediante del Año

Raymond Pozo

Miguel Céspedes

Rosmery Herrand

Rafael Bobadilla

Liondy Ozoria

Revista Semanal de Variedades

Noche de Luz

Con Jatnna

Me gusta de noche

Es temprano todavía

Stand Up Comedy

Carlos Sánchez

Orlando Toribio “El Pió”

Ariel Santana

Noel Ventura

Programa Radial de Variedades

Esto no es radio – Santiago Matías

Camino al Sol – Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz

El mañanero – Bolívar Valera

La UCA – Brea Frank

Sólo para mujeres – Zoila Luna

Programa Regional de Entretenimiento

Como en casa

Ustedes y nosotros

Buena noche

Buen día

Terminando la mañana

Locutor del Año

Claribel Adamez

Martín Alcántara

José Polanco

Paloma Rodríguez

Mildre Aquino

Programa Temático de Entretenimiento

Qué chévere es saber – Irving Alberti

Protagonistas – Ivana Gavrilovic

No es tan late – Huguito Chávez

Iluminada la entrevista – Iluminada Muñoz

Programa de Investigación

Nuria – Nuria Piera

El Informe – Alicia Ortega

Zona 5 – Laura Castellanos

Reporte Especial – Julissa Céspedes

Programa de Temporada

Dominicana’s Got Talent

Migrantes

Chévere Nights Live

Dominicanos a simple vista

De cerca

Programa de Humor

El Show de Raymond y Miguel

Boca de piano es un show

El Show de la Comedia

Programa Infantil

Sofía Globitos

TopiTok

Vida Kids

Animador/a de Televisión

Jhoel López

Julio Clemente

Albert Mena

Nelfa Núñez

Melissa Santos

Programa Digital

Al Tanto – Colombia Alcántara

Diez preguntas – Junior Cabrera

Andariego – Gary de Arriba

Kiskeya Life – Alec Corday

Más allá de las redes – Vladimir Jáquez

RENGLÓN CLÁSICO

Director/a Teatral

Carlos Espinal – La monstrua

Waddys Jáquez – Peter Pan

Indiana Brito – La gran depresión

Guillermo Cordero – Habemus Papa

Pepe Sierra – La verdad

Obra de Teatro

La monstrua – Marcos Malespín

El beso de la mujer araña – Juancito Rodríguez

La verdad – José Ramón Alama

Habemus Papa – Guillermo Cordero

Ahora que vuelvo, Ton – Dunia de Windt y Francis Cruz

Producción Escénica

Todo Hollywood – Amaury Sánchez

Momentos de Independencia – Mónika Despradel

Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional

Todo Mozart – Amaury Sánchez

Molina y sus amigos – Banco Popular

Coreógrafo/a

Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia

Alina Abreu – Hello,Dolly!

Laura Ramírez – Hacia la Luz

Pablo Pérez – Música en Movimiento

Stephanie Bauger – Música en Movimiento

Actor de Teatro

Frank Perozo – La Verdad

Carlos Alfredo Fatule – Hello, Dolly!

José Guillermo Cortines – Habemus Papa

Francis Cruz – Ahora que vuelvo, Ton

Dimitri Rivera – Liborio

Actriz de Teatro

Sabrina Gómez – La monstrua

Lumy Lizardo – La gran depresión

Hony Estrella – Cabaret

Cecilia García – Hello, Dolly!

Nileny Dippton – Anaka-o-na

Artista Clásico/a Destacado en el Extranjero

Michel Camilo

Nathalie Peña Comas

Aisha Syed

Stephany Ortega

Teatro Musical

Hello, Dolly! – Marcos Malespín

Peter Pan – Javier Grullón y Karla Fatule

Bob Esponja – José Rafael Reyes y Joyce Roy

Cabaret – Luis Marcell Ricart

Cantante Lírico/a

Nathalie Peña Comas

Stephany Ortega

Bailarín/a Clásico/a y/o Moderno

Sander Robert – Hacia la luz

Jonathan Castillo – Momentos de Independencia

Daymé del Toro – Momentos de Independencia

Luis Pérez Ovalle – Música en Movimiento

Lya Gómez Alma – Música en Movimiento

RENGLÓN CINE

Actor/Actriz Destacado/a en el Extranjero

Elvis Nolasco – Godfather of Harlem

Dascha Polanco – The Walking Dead: Dead City

Judy Reyes – High Potential

Juani Feliz – 911 Nashville

Comedia

Medias Hermanas – Producción: Zumaya Cordero y Gregory Quinn

Sanky Panky 4: De Safari – Producción: Franklin Romero

Drama

A tiro limpio – Jean Guerra, Milbert Pérez, Fernando Rivas

Sugar Island – Fernando Santos Díaz, David Baute

Bachata de Biónico – Christian Mojica, Yoel Morales

Baño de Mujeres – Zumaya Cordero

Director/a de Cine

Johanné Gómez – Sugar Island

Jean Guerra – A tiro limpio

Yoel Morales – Bachata de Biónico

Nelson Carlo de los Santos – Pepe

Videoclip del Año

Carnaval de mi pueblo – Xiomara Fortuna | Dirección: Francisco Pérez

Pegao de Dios – Enrique Feliz ft. Peña Suazo | Dirección: El 3mendazo

Somos – Duluc y Palo Nuevo | Dirección: Jaime Guerra

Pa’ que bailemos – Riccie Oriach | Dirección: Erick Álvarez

Arte – Vakeró | Dirección: Boynayel Mota

Actor de Cine

Frank Perozo – Baño de mujeres

Manuel Raposo – Bachata de Biónico

Félix Germán – A tiro limpio

Gerardo Mercedes – El día de la tormenta

Manny Pérez – Tiguere

Actriz de Cine

Yelidá Diaz – Sugar Island

Judith Rodríguez – Baño de mujeres

Evelyna Rodríguez – Cucú

Nashla Bogaert – Medias Hermanas