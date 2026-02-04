Estos son los nominados a la 41.ª edición de los Premios Soberano

Los Premios Soberano 2026 ya tienen lista oficial de nominados y la expectativa crece en torno a la gala que se celebrará el próximo 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.
La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) reveló este martes los nombres de las figuras que competirán por una estatuilla en la 41.ª edición del evento más importante del arte y el entretenimiento dominicano, que contará con figuras consagradas y nuevas caras que buscan abrirse paso en la industria.
Entre las sorpresas de esta edición figuran varios artistas y comunicadores que reciben su primera nominación. Martha Candela, cantante cristiana que ha impactado en la escena urbana, competirá en la categoría Revelación del Año.
Jenny Blanco, presentadora y actriz con una trayectoria en televisión y cine, logra su primera candidatura en el renglón Presentadora de TV.
Mientras tanto, Dalvin La Melodía, joven intérprete de bachata también se estrena como nominado, en la categoría Revelación del Año.
La ceremonia de la 41.ª edición será presentada por el humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc, mientras que la conducción de la alfombra roja estará a cargo del animador Josell Hernández y la presentadora Amara La Negra.
El evento, organizado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), contará con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana y, por tercer año consecutivo, la producción general estará bajo la responsabilidad del empresario artístico César Suárez Jr.
La gala, considerada el evento artístico más importante de la República Dominicana, iniciará a las 7:00 de la noche con la alfombra roja, seguida de la ceremonia oficial a las 8:00 p.m., en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.
Además, tendrá transmisión internacional a través de Univisión y la plataforma ViX, consolidando su alcance más allá de las fronteras nacionales.
Listado completo de nominados:
RENGLÓN POPULAR
Merenguero del Año
- Eddy Herrera
- Los Hermanos Rosario
- Héctor Acosta
- Miriam Cruz
- Jandy Ventura
Álbum del Año
- Novato apostador – Eddy Herrera
- Infinito positivo – Los Hermanos Rosario
- Puñito de Yocahú – Vicente García
- Colección de amor – MarteOvenuS
- A la manera mía – Fernando Villalona
Revelación del Año
- Dalvin La Melodía
- Ebenezer Guerra
- Martha Candela
- La Fiera Típica
Artista y/o Agrupación Urbana
- Don Miguelo
- Yailín La Más Viral
- La Perversa
- La Insuperable
- Shadow Blow
Merengue del Año
- Así bonito – Frank Ceara ft. Juan Luis Guerra Compositores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra
- Novato apostador – Eddy Herrera Compositores: Kelvin Mejía y Gustavo Matheus
- Tu no tienes alma – Miriam Cruz Compositor: Valerio de León
- Se puede – Héctor Acosta Compositor: Nelson de la Olla
- Corazón de Nutella – Jandy Ventura ft. Christian Alexis Compositor: Christian Alexis
Bachata del Año
- Quién te dijo – Anthony Santos Compositor: Domingo Santos
- Quién te dio el derecho – Frank Reyes Compositor: Ángela Milagros Santos
- TikTok – Eudis el Invencible Compositor: David Paredes
- El amor tuvo la culpa – Zacarías Ferreira Compositor: Armani Batista
- Hagamos el amor borrachos – Ronald Núñez Compositor: Ronald Núñez
Concierto del Año
- Dios fuerte – Barak Productor: Pablo Pou
- Johnny vive: La residencia – Jandy Ventura Productor: Pura Sangre Music e Ivo Terrero
- Pavel Núñez y su Bipolaridad – Pavel Núñez Productor: Ricky Nadal
- Un canto al bolero dominicano – Samuel Mejía Productor: Samuel Mejía, Nety Santos
- Mi historia musical – Raulín Rodríguez Productor: Pepe Meseta
Espectáculo del Año
- Un Camarón en la Arena – Elvis Martínez Productores: BT Concerts, José Ricardo Taveras y Camarón Records – Prod. Artística: Alberto Zayas
- Rubby Pérez infinito – Varios Artistas Productor: Eliezer Pérez – Prod. Artística: Aidita Selman
- Ilegales 30 años – Ilegales Productor: Saymon Díaz – Prod. Artística: Dotel Productions
- Manny Cruz 2080 – Manny Cruz Productor: Manny Cruz
- La Historia de una Diva – Miriam Cruz Productores: Giancarlos Beras-Goico, Wilfredo Díaz (WD Producciones) y Engelbert Landolfi (Lanhut Records) – Prod. Artística: Claudio de la Cruz
Conjunto Típico
- El Prodigio
- El Blachy
- El Rubio Acordeón
- Krisspy
Artista y/o Agrupación Residente en el Extranjero
- Grupo D’Ahora
- Grupo Extra
- Oro Sólido
- Fermín Ceballos
- Jean Carlos
Artista Fusión Contemporáneo
- Techy Fatule
- Magic Juan
- Ilegales
- Vakeró
Orquestador y/o Arreglista
- Antonio González
- Ramón Orlando
- Federico Méndez
- Manuel Tejada
- Wilbert Taveras
Compositor y/o Autor de Letras
- Vicente García
- Frank Ceara
- Kelvin Mejía
- Teodoro Reyes
- Techy Fatule
Espectáculo de Humor
- Crisis de Media Vida – Carlos Sánchez
- 70 y 50 – Felipe Polanco «Boruga»
- El multiverso de La González – La González
- Liondy Ozoria, El Espectáculo- Liondy Ozoria
Música Alternativa
- José Duluc
- La Marimba
- Yasser Tejeda
- Mula
- Pororó
Música Religiosa Contemporánea
- Barak
- Averly Morillo
- Alfareros
- Enrique Feliz
Artista y/o Agrupación Destacado en el Extranjero
- Juan Luis Guerra
- El Alfa
- Milly Quezada
- Barak
- Natti Natasha
Salsero del Año
- Yiyo Sarante
- Chiquito Team Band
- El Canario
Cantante Solista
- Pavel Núñez
- Frank Ceara
- Diego Jaar
- Badir
- Manerra
Colaboración del Año
- Voltio – Yaisel ft. El Alfa Compositores: Dick Cintrón, Enmanuel Herrera, Julio Ramos, Yaisel Erazo
- Siempre la más – Yailín, Ceky Viciny, La Gigi Compositor: Aneurys Mateo
- Qué sensación – Jezzy ft. Arcángel Compositores: Austin Santos y Jessy Lorenzo
- Zaza – Shadow Blow ft. Don Miguelo Compositores: Don Miguelo y Shadow Blow
- La Casualidad – Seye ft. Alex Ubago Compositores: Sergio Echenique y Alex Ubago
Bachatero del Año
- Anthony Santos
- Raulín Rodríguez
- Zacarías Ferreira
- Frank Reyes
- El Chaval de la Bachata
Merenguero Urbano
- Omega
- Alá Jazá
- El Sujeto
RENGLÓN COMUNICACIÓN
Programa Diario de Entretenimiento
- El Show del Mediodía
- De extremo a extremo
- Esta noche Mariasela
- Too much en la noche
- El Mangú de la Mañana
Presentador de Televisión
- Jochy Santos
- Brea Frank
- Iván Ruiz
Presentadora de Televisión
- Jatnna Tavárez
- Luz García
- Pamela Sued
- Jenny Blanco
- Milagros Germán
Youtuber del Año
- Santiago Matías
- Yubelkis Peralta
- Dotol Nastra
- Nany Flow
- Luinny Corporán
Podcast del Año
- Luz García el Podcast – Luz García
- Abriendo el podcast – Vian Araújo y Ricardo Rodríguez
- Cuéntale al Podcast – Jean Carlos Villanueva y Irma García Moore
- Los Black Kings – Eric Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez, Héctor Diloné
- Azul Podcast – Liondy Ozoria y Sharmín Díaz
Comunicador Destacado en el Extranjero
- Gelena Solano
- Clarissa Molina
- Chiky Bombón
- Amara La Negra
- Génesis Suero
Comediante del Año
- Raymond Pozo
- Miguel Céspedes
- Rosmery Herrand
- Rafael Bobadilla
- Liondy Ozoria
Revista Semanal de Variedades
- Noche de Luz
- Con Jatnna
- Me gusta de noche
- Es temprano todavía
Stand Up Comedy
- Carlos Sánchez
- Orlando Toribio “El Pió”
- Ariel Santana
- Noel Ventura
Programa Radial de Variedades
- Esto no es radio – Santiago Matías
- Camino al Sol – Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz
- El mañanero – Bolívar Valera
- La UCA – Brea Frank
- Sólo para mujeres – Zoila Luna
Programa Regional de Entretenimiento
- Como en casa
- Ustedes y nosotros
- Buena noche
- Buen día
- Terminando la mañana
Locutor del Año
- Claribel Adamez
- Martín Alcántara
- José Polanco
- Paloma Rodríguez
- Mildre Aquino
Programa Temático de Entretenimiento
- Qué chévere es saber – Irving Alberti
- Protagonistas – Ivana Gavrilovic
- No es tan late – Huguito Chávez
- Iluminada la entrevista – Iluminada Muñoz
Programa de Investigación
- Nuria – Nuria Piera
- El Informe – Alicia Ortega
- Zona 5 – Laura Castellanos
- Reporte Especial – Julissa Céspedes
Programa de Temporada
- Dominicana’s Got Talent
- Migrantes
- Chévere Nights Live
- Dominicanos a simple vista
- De cerca
Programa de Humor
- El Show de Raymond y Miguel
- Boca de piano es un show
- El Show de la Comedia
- Programa Infantil
- Sofía Globitos
- TopiTok
- Vida Kids
Animador/a de Televisión
- Jhoel López
- Julio Clemente
- Albert Mena
- Nelfa Núñez
- Melissa Santos
Programa Digital
- Al Tanto – Colombia Alcántara
- Diez preguntas – Junior Cabrera
- Andariego – Gary de Arriba
- Kiskeya Life – Alec Corday
- Más allá de las redes – Vladimir Jáquez
RENGLÓN CLÁSICO
Director/a Teatral
- Carlos Espinal – La monstrua
- Waddys Jáquez – Peter Pan
- Indiana Brito – La gran depresión
- Guillermo Cordero – Habemus Papa
- Pepe Sierra – La verdad
Obra de Teatro
- La monstrua – Marcos Malespín
- El beso de la mujer araña – Juancito Rodríguez
- La verdad – José Ramón Alama
- Habemus Papa – Guillermo Cordero
- Ahora que vuelvo, Ton – Dunia de Windt y Francis Cruz
Producción Escénica
- Todo Hollywood – Amaury Sánchez
- Momentos de Independencia – Mónika Despradel
- Molina & Veitía: Música en Movimiento – Teatro Nacional
- Todo Mozart – Amaury Sánchez
- Molina y sus amigos – Banco Popular
Coreógrafo/a
- Elizabeth Crooke – Momentos de Independencia
- Alina Abreu – Hello,Dolly!
- Laura Ramírez – Hacia la Luz
- Pablo Pérez – Música en Movimiento
- Stephanie Bauger – Música en Movimiento
Actor de Teatro
- Frank Perozo – La Verdad
- Carlos Alfredo Fatule – Hello, Dolly!
- José Guillermo Cortines – Habemus Papa
- Francis Cruz – Ahora que vuelvo, Ton
- Dimitri Rivera – Liborio
Actriz de Teatro
- Sabrina Gómez – La monstrua
- Lumy Lizardo – La gran depresión
- Hony Estrella – Cabaret
- Cecilia García – Hello, Dolly!
- Nileny Dippton – Anaka-o-na
Artista Clásico/a Destacado en el Extranjero
- Michel Camilo
- Nathalie Peña Comas
- Aisha Syed
- Stephany Ortega
Teatro Musical
- Hello, Dolly! – Marcos Malespín
- Peter Pan – Javier Grullón y Karla Fatule
- Bob Esponja – José Rafael Reyes y Joyce Roy
- Cabaret – Luis Marcell Ricart
Cantante Lírico/a
- Nathalie Peña Comas
- Stephany Ortega
Bailarín/a Clásico/a y/o Moderno
- Sander Robert – Hacia la luz
- Jonathan Castillo – Momentos de Independencia
- Daymé del Toro – Momentos de Independencia
- Luis Pérez Ovalle – Música en Movimiento
- Lya Gómez Alma – Música en Movimiento
RENGLÓN CINE
Actor/Actriz Destacado/a en el Extranjero
- Elvis Nolasco – Godfather of Harlem
- Dascha Polanco – The Walking Dead: Dead City
- Judy Reyes – High Potential
- Juani Feliz – 911 Nashville
Comedia
- Medias Hermanas – Producción: Zumaya Cordero y Gregory Quinn
- Sanky Panky 4: De Safari – Producción: Franklin Romero
Drama
- A tiro limpio – Jean Guerra, Milbert Pérez, Fernando Rivas
- Sugar Island – Fernando Santos Díaz, David Baute
- Bachata de Biónico – Christian Mojica, Yoel Morales
- Baño de Mujeres – Zumaya Cordero
Director/a de Cine
- Johanné Gómez – Sugar Island
- Jean Guerra – A tiro limpio
- Yoel Morales – Bachata de Biónico
- Nelson Carlo de los Santos – Pepe
Videoclip del Año
- Carnaval de mi pueblo – Xiomara Fortuna | Dirección: Francisco Pérez
- Pegao de Dios – Enrique Feliz ft. Peña Suazo | Dirección: El 3mendazo
- Somos – Duluc y Palo Nuevo | Dirección: Jaime Guerra
- Pa’ que bailemos – Riccie Oriach | Dirección: Erick Álvarez
- Arte – Vakeró | Dirección: Boynayel Mota
Actor de Cine
- Frank Perozo – Baño de mujeres
- Manuel Raposo – Bachata de Biónico
- Félix Germán – A tiro limpio
- Gerardo Mercedes – El día de la tormenta
- Manny Pérez – Tiguere
Actriz de Cine
- Yelidá Diaz – Sugar Island
- Judith Rodríguez – Baño de mujeres
- Evelyna Rodríguez – Cucú
- Nashla Bogaert – Medias Hermanas