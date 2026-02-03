Colocan retrato de Mateo Morrison en la Galería de las Letras de la Biblioteca Nacional

El director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) aseguró que por su trayectoria y calidad como escritor, gestor cultural y maestro se justifica plenamente, es un acto de justicia, la colocación de una foto del poeta Mateo Morrison en la Galería de las Letras de la institución.

Al dejar instalada la foto del Premio Nacional de Literatura 2010 en la BNPHU, el escritor y académico Rafael Peralta Romero destacó que los jóvenes escritores del país han encontrado en Morrison un guía y maestro.

Por su parte el presidente de la Unión de Escritores Dominicano, Avelino Stanley, aseguró que sería imposible escribir la historia de la gestión cultural y de la literatura dominicana sin incluir a Morrison y quien le dio continuidad después de la tiranía de Trujillo.

Consideró un gran acierto de la BNPHU colocar en la Galería de las Letras el retrato de Morrison, a quien definió como el Padre de la Generación del 80.

Mateo Morrison agradeció a la BNPHU por la distinción de colocar su fotografía en la Galería de las Letras, junto a connotados escritores locales e internacionales.

“Es un momento muy especial, un honor inmenso participar de este acto junto a mi familia”, dijo y agradeció la presencia de sus hijos Milton, Franklin, Jocksan y Nelson Morrison Ramírez, así como Berioska y Samanta González.

La semblanza del poeta y Premio Nacional de Literatura 2010 fue leída por la escritora y profesora universitaria Carmen Sánchez.

La ceremonia de colocación del retrato de Morrison contó con la participación de escritores, gestores culturales, funcionarios de la BNPHU, familiares y amigos del poeta.