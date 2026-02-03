Anuncian moderno hotel-condominio en Punta Cana con inversión de 40 millones de dólares

Santo Domingo, RD.- Grupo De Valle y Haute Concepts anunciaron el desarrollo de The DEKO, un moderno hotel-condominio de 120 habitaciones que será construido en Punta Cana, con una inversión total estimada de US$40 millones, una vez finalizado.

The DEKO es un Lifestyle Bleisure Condo-Hotel diseñado para atender la creciente demanda de viajeros que combinan trabajo y ocio, estancias prolongadas y viajes corporativos.

Este enfoque permite ciclos de ocupación más estables, tarifas promedio más sólidas y una estructura de ingresos diversificada, alineada con las tendencias actuales del sector hotelero internacional.

El proyecto tendrá un impacto económico significativo, generando más de 300 empleos directos e indirectos durante su fase de construcción, y aproximadamente 200 empleos directos e indirectos en su etapa operativa, contribuyendo al desarrollo económico y laboral de la región Este del país.

The DEKO contará con 120 unidades distribuidas en cuatro tipologías, que incluyen habitaciones Standard, Executive Suites, unidades Premium con rooftop privado y Residences de dos habitaciones con kitchenette.

La propuesta se complementa con una oferta integral de hospitalidad y estilo de vida que incluye dos restaurantes upscale, café wellness, coffee shop, rooftop bar y sushi bar.

Así como, gimnasio de última generación, estudio de pilates y yoga, medical spa, salón de belleza, speakeasy bar, espacios para eventos y un área comercial con boutique y tienda de conveniencia.

“El DEKO ha sido concebido como un activo de hospitalidad disciplinada, con una propuesta de valor clara y sostenible”, señaló Marcia Gómez, especialista en inversiones inmobiliarias y codesarrolladora del proyecto.

Por su parte, Edward De Valle II, CEO de Grupo De Valle, destacó que el proyecto “responde a una evolución clara del mercado hacia activos bien ubicados, flexibles y gestionados profesionalmente”.