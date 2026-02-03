Científico dominicano logra patente de invención y podría ser nominado al Nobel de Medicina

La innovación consiste en un dentífrico trifásico que trabaja con el ciclo circadiano y rutas metabólicas nunca antes utilizadas en la higiene oral

Santo Domingo.– El Dr. Leonardo De León, destacado científico dominicano, ha obtenido la concesión de una patente de invención por el desarrollo de un enjuague bucal trifásico, considerado un hito en la salud oral preventiva.

La fórmula introduce mecanismos biológicos inéditos en productos de higiene bucal, marcando un antes y un después en este campo.

La innovación integra el ciclo circadiano y rutas metabólicas nunca antes aplicadas en dentífricos o enjuagues, rompiendo con décadas de estancamiento en la industria.

Este avance fue sometido a rigurosos procesos de evaluación internacional que tomaron varios años, llevados a cabo por el Departamento de Invenciones dominicano adscrito a la ONAPI, en coordinación con las oficinas de patentes de los 158 países miembros del sistema de cooperación de patentes (PCT), que incluyen EU, Japón, China, Alemania e India.

Especialistas señalan que el grado de innovación del producto supera ampliamente el estándar de un modelo de utilidad, razón por la cual fue otorgada una patente de invención, una de las figuras de propiedad intelectual más complejas y difíciles de obtener, especialmente en un mercado donde los productos de higiene oral han existido durante décadas sin cambios estructurales significativos.

Por su alcance científico y su potencial impacto en la salud global, esta invención se inscribe dentro del tipo de descubrimientos que históricamente han sido considerados por los más altos reconocimientos internacionales, lo que abre la posibilidad de que el Dr. Leonardo De León pueda ser nominado al Premio Nobel de Medicina.

Sobre Dr. Leonardo De León

El destacado medico cuenta con formación académica en instituciones de prestigio internacional, incluyendo la Universidad de Harvard, Navarra e Intec y posee especializaciones nutrición de precisión, suplementación integrativa, microbiota, nutrigenómica y salud del sueño.

Además, ha recibido apoyos internacionales para investigación científica por parte de la USDA y la Unión Europea. También es autor galardonado en USA, por cuyos méritos fue nombrado Personalidad Cultural 2011 por el gobierno dominicano.

Esta nueva patente posiciona a la República Dominicana en el mapa de la innovación científica global y abre un nuevo capítulo en la forma en que la humanidad concibe la higiene oral, no solo como un acto cosmético, sino como una herramienta estratégica de salud integral.

Pie de foto: El Dr. Leonardo de León, recibe la patente de invención, de manos del Dr. Salvador Ramos, director general de la Oficina Nacional de la Propiedad y la señora Luisa A. Castillo, directora del Departamento de Invenciones.