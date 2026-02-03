Conato de incendio obliga a evacuar sede del Sistema 9-1-1; activan plan de contingencia

Santo Domingo. — En horas de la madrugada de este martes, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 recibió una alerta automática de su sistema contra incendios en el área de despacho de la sede ubicada en la Zona Metropolitana.

Siguiendo los protocolos establecidos, las autoridades procedieron a la evacuación total del personal y a la suspensión temporal de las operaciones en dichas instalaciones. Al lugar acudió de inmediato el Cuerpo de Bomberos, que logró controlar y sofocar el conato de incendio en un corto período de tiempo.

De acuerdo a una nota de la institución, durante el proceso de evacuación, seis personas fueron trasladadas de manera preventiva a centros de salud por inhalación de humo. Todas se encuentran fuera de peligro, según informaron las autoridades.

Hasta el momento no se reportan daños materiales de consideración, aunque se registraron afectaciones localizadas en la sala de despacho, área donde se presume se originó el incidente.

Las autoridades confirmaron que la situación se encuentra totalmente controlada y que no existe riesgo alguno para el personal ni para las instalaciones.

El director ejecutivo del Sistema 9-1-1, coronel Randolfo Rijo, informó que, conforme al plan de contingencia institucional, las operaciones de recepción y despacho de emergencias fueron trasladadas de inmediato a la sede de Santiago, garantizando así la continuidad del servicio a nivel nacional.

Rijo explicó que la sede de la Zona Metropolitana brindaba cobertura operativa desde Baní hasta Punta Cana, mientras que el resto del territorio nacional ya era atendido desde la región Norte.

Asimismo, indicó que el Sistema 9-1-1 trabaja de manera coordinada con las empresas telefónicas para completar el desvío total de las llamadas de emergencia hacia la sede de Santiago, como parte del protocolo técnico de estabilización.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 reiteró su compromiso con la seguridad de su personal, la continuidad del servicio y la atención oportuna a la ciudadanía, y aseguró que continuará ofreciendo informaciones oficiales conforme avancen las evaluaciones técnicas correspondientes.