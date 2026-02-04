Joven es asesinado de un disparo al intentar evitar asalto a negocio de su padre en Santiago

Santiago.-Un joven identificado como Cheilfry Vargas, oriundo del distrito municipal de El Higuerito, en Moca, falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un asalto ocurrido en el colmado propiedad de su padre, ubicado en la calle Paseo de los Periodistas, en el sector Villa Olímpica de esta ciudad.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hecho ocurrió cuando varios individuos llegaron de manera violenta al establecimiento con fines de asalto.

En medio de la situación, el joven Vargas, habría intentado defender el negocio familiar, momento en que fue impactado por un disparo en la cabeza que le provocó la muerte.

Tras el suceso, miembros de la Policía Nacional, se presentaron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes, con el objetivo de identificar y dar con el paradero de los responsables del hecho, quienes emprendieron la huida tras cometer el crimen.

El lamentable suceso ha causado consternación y pesar tanto en la comunidad de El Higuerito, como entre residentes del sector Villa Olímpica, donde vecinos expresaron preocupación por los niveles de violencia e inseguridad.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación y que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las indagatorias.

Por Luis Ramón López