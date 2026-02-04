Collado lleva a México el “Meet in Paradise” ante más de 1,600 turoperadores y agentes de viajes

Ciudad de México.-El ministro de Turismo, David Collado, llevó al corazón de la capital mexicana su roadshow 2026, Meet in Paradise, un encuentro que tuvo lugar en el Centro Banamex y que reunió a más de 1,600 actores del sector turístico.

El evento congregó a agentes de viajes, turoperadores, medios especializados y masivos, líderes de opinión y embajadores de marca, provenientes de Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Aguascalientes, Baja California, Cuernavaca, así como, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mérida, Puebla, Puerto Vallarta, Monterrey y Veracruz, entre otras ciudades clave del país.

Bajo el liderazgo del ministro Collado, Meet in Paradise se consolidó como un espacio clave para presentar la amplia oferta turística de República Dominicana, destacando atributos como playas de clase mundial, riqueza cultural, gastronomía emblemática, una sólida infraestructura hotelera y una propuesta diversa para segmentos como lujo, bodas, MICE y turismo de experiencias.

«Hoy estamos aquí más que promocionando un destino, le estamos mostrándole una experiencia única que los mexicanos deben vivir», expresó ministro dominicano de Turismo.

El funcionario destacó lo que ha representado México para el crecimiento sostenido que registra el turismo en República Dominicana, que recibe más de un visitante por su número de habitante.

Recordó que en el año pasado 163,579 mexicanos visitaron República Dominicana, lo que representó un crecimiento del 39.3% respecto al 2024.

Con esos resultados, México se posicionó como el octavo mercado emisor de turistas hacia Quisqueya, superando a países como Chile, Brasil y Francia.

Meet in Paradise fue concebido como una plataforma estratégica para fortalecer los lazos con los principales actores del sector turístico mexicano, así como para generar nuevas oportunidades de colaboración e inversión, reafirmando la relevancia de México como uno de los mercados prioritarios para República Dominicana.

Nueva experiencia

La jornada combinó capacitaciones interactivas, paneles temáticos y experiencias culturales y gastronómicas, permitiendo a los participantes conectar directamente con la marca República Dominicana y descubrir, de manera sensorial, la diversidad, hospitalidad y riqueza cultural del destino.

Además, esta edición incorporó de manera activa al ámbito académico, reforzando el enfoque formativo y de desarrollo de talento para la industria turística.

En total, participaron 57 estudiantes y representantes de universidades clave del país, entre ellas ESDIE, Universidad Intercontinental, Universidad Anáhuac, Universidad Latinoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Negocios ISEC.

Esta presencia permitió generar un espacio de vinculación entre el sector turístico, el ámbito académico y las nuevas generaciones.

Los asistentes se sumergieron en la esencia dominicana a través de una agenda de actividades, que incluyó catas de ron, clases de baile con ritmos caribeños, clases de casabe (pan tradicional del destino) y sesiones de pintura inspiradas en los paisajes del país, todas diseñadas para transmitir la autenticidad y calidez que distinguen al destino.

Se recuerda que el crecimiento sostenido que muestra el turismo dominicano se ve respaldado por una conectividad aérea en constante expansión. Durante 2025, el espacio aéreo entre ambos países operó con aproximadamente 1,461 vuelos directos, con una ocupación promedio del 64%, facilitando el acceso al destino y respondiendo a una demanda creciente.

Asimismo, el perfil del viajero mexicano refleja el atractivo integral del país caribeño: el 47% viaja motivado por el descanso y la desconexión, el 24% por la calidad de la oferta hotelera y el 18% por el interés en experiencias culturales.

Estos factores se traducen en una estadía promedio cercana a los 8 días, evidencia de la profundidad y variedad de experiencias que ofrece República Dominicana.

Con Meet in Paradise, el Ministerio de Turismo de República Dominicana no solo presentó su visión turística para este año, sino que reafirmó su compromiso con el mercado mexicano, apostando por la formación, profesionalización y fortalecimiento del ecosistema turístico como pilares de un crecimiento sostenible.

Una invitación abierta a seguir descubriendo un destino donde el Caribe se vive con todos los sentidos: un verdadero paraíso para encontrarse, celebrar y volver una y otra vez.