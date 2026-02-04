Advierten sobre aumento de cáncer de pulmón en adultos jóvenes que nunca han fumado

Nueva York. — En conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) advierte sobre una tendencia preocupante, que cada vez más adultos jóvenes sin antecedentes de tabaquismo están siendo diagnosticados con cáncer de pulmón.

Para ilustrar este fenómeno, MSK comparte la historia de Giancarlo Oviedo, un joven peruano diagnosticado con cáncer de pulmón avanzado a los 18 años, tras experimentar una tos continua inicialmente tratada como infección bacteriana.

Después de confirmar la enfermedad, Giancarlo fue sometido a quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia y posteriormente a la extirpación completa de su pulmón izquierdo. A pesar del procedimiento, cuatro meses después presentó un nuevo foco tumoral en el pulmón derecho.

El doctor Alexander Drilon, oncólogo toráxico y jefe del Servicio de Desarrollo Temprano de Fármacos en MSK, explica que “El cáncer de pulmón no afecta solo a personas mayores o con historial de tabaquismo, y es algo a lo que debemos prestarle atención”.

Drilon también destaca el papel crucial que juega la investigación clínica, “La experiencia de Giancarlo nos muestra el poder de la investigación y por qué es tan importante estudiar nuevas terapias. Accedió a cuatro opciones que nunca habría tenido si no existieran ensayos clínicos”.

Los ensayos clínicos han permitido ofrecer tratamientos innovadores que ayudan a mantener la enfermedad bajo control y mejorar la calidad de vida de pacientes como Giancarlo.

A través de enfoques como la secuencia genética avanzada (como MSK-Impact), con la que los oncólogos pueden identificar alteraciones específicas que guían tratamientos más precisos y personalizados.

En ese sentido, los estudios genéticos avanzados realizados en MSK identificaron en el tumor de Oviedo una fusión ROS1, lo que permitió asignarle terapias dirigidas específicas y permitiendo mantener la enfermedad bajo control.

La historia de Giancarlo, quien hoy tiene 33 años, está casado y es padre de dos niños, es un poderoso recordatorio de avances médicos y de la urgencia de reconocer que el cáncer de pulmón puede presentarse en adultos jóvenes sin antecedentes de tabaquismo.

En la República Dominicana, el cáncer de pulmón se encuentra entre los cinco tipos de cáncer más frecuentes en hombres y mujeres, y las personas hispanas con cáncer de pulmón tienen un 16 % menos de probabilidades de ser diagnosticadas en una fase temprana y un 30 % más de probabilidades de no recibir ningún tratamiento.

Más información sobre los estudios clínicos sobre cáncer de pulmón y otras investigaciones que se desarrollan en MSK aquí: https://www.mskcc.org/cancer-conditions/lung-cancer/clinical-trials.