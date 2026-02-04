Dirigentes del PRM en Moca impulsan relevo frente a intentos de acaparar estructuras partidarias

Moca, Espaillat.-La situación interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta jurisdicción, atraviesa un momento de efervescencia política, marcado por reuniones, contactos y debates entre importantes dirigentes y legisladores que promueven un proceso de renovación y cambio de las direcciones municipales y distritales de la organización oficialista en la provincia Espaillat.

De acuerdo con informaciones obtenidas por este redactor, el grupo de dirigentes ha venido sosteniendo encuentros con el objetivo de analizar el estado actual del partido y trazar una estrategia que permita revitalizar la vida orgánica del PRM, ante lo que consideran una dejadez en los procesos de organización, crecimiento y renovación de las estructuras partidarias.

Los dirigentes consultados coinciden en que, en los últimos tiempos, un solo grupo interno ha intentado adueñarse de las estructuras del partido en el gobierno, limitando la participación democrática y el relevo natural de liderazgos en los municipios y distritos municipales de la provincia. Esta situación, aseguran, ha generado descontento en amplios sectores de la militancia y ha debilitado el vínculo entre la dirigencia y las bases.

Defensa de la institucionalidad partidaria

El grupo, que se define como un espacio de defensa institucional, sostiene que su lucha no responde a intereses personales ni coyunturales, sino a la necesidad de preservar el PRM, como un instrumento político plural, democrático y participativo, legado, según expresan del pensamiento y la lucha histórica del doctor José Francisco Peña Gómez.

“Lo que está en juego es la esencia del partido, su razón de ser y su conexión con la gente”, señalan miembros del colectivo, quienes entienden que el control absoluto de las estructuras por parte de un solo sector contradice los principios fundacionales del PRM y pone en riesgo su fortaleza electoral futura.

Liderazgos que articulan el proceso

Este movimiento a lo interno del PRM, está integrado por dirigentes de peso y con arraigo político, incluyendo equipos vinculados a los diputados José Miguel Ferreira y Robinson Santos, al ingeniero Rafa Santos, al senador Carlos Gómez, así como a reconocidas figuras del partido en la provincia.

El proceso es liderado por el agrónomo Delio Ferreira, junto al licenciado Carlos Castillo y el exgobernador civil de Espaillat, el agrónomo Filito Álvarez, quienes han asumido la vocería y articulación del proyecto de renovación interna.

Mirada al futuro del PRM en Espaillat

Los integrantes de este bloque entienden que el momento político exige reordenar las estructuras, abrir espacios a nuevos liderazgos y retomar el contacto permanente con las bases, como forma de fortalecer al partido en el poder y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Aunque reconocen la complejidad del escenario interno, reiteran su disposición al diálogo, la concertación y el respeto a los estatutos, con la firme convicción de que la renovación es indispensable para que el PRM, continúe siendo una verdadera herramienta de transformación social y política en la provincia Espaillat.

Por Luis Ramón López