Puerto Plata proyecta su oferta turística en exitoso roadshow por el noreste de Estados Unidos

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR), a través de su Oficina de Promoción Turística en Nueva York (OPT New York), junto al Clúster Turístico de Puerto Plata, concluyó con éxito un Roadshow de promoción del destino.

La iniciativa recorrió Nueva York, New Jersey, Boston y Filadelfia, consolidando la presencia de la costa norte dominicana en los principales mercados emisores del noreste de Estados Unidos.

En el circuito participaron reconocidas empresas del sector, como Amhsa Marina Hotels & Resorts, Viva Wyndham, Lifestyle Holidays Hotels and Resorts, Emotions by Hodelpa y Manureva Tours.

También se destacaron avances en proyectos emblemáticos como Punta Bergantín, así como atractivos turísticos de renombre, incluyendo Ocean World Adventure Park, Caribbean Adventure Tours y Chukka Caribbean Adventures.

Estas participaciones refuerzan la oferta integral de la región norte dominicana ante agentes de viajes y aliados estratégicos del mercado estadounidense.

El recorrido fue encabezado por Karina Ramos, directora de la OPT New York; Fernando Abreu, director de Conectividad Aérea del MITUR; y Birgitt Heinsen, presidente del Clúster Turístico de Puerto Plata, quienes junto a representantes del sector público y privado presentaron las novedades y avances del destino.

Durante los encuentros, el MITUR destacó los progresos en la conectividad aérea hacia Puerto Plata, logrados mediante acuerdos con aerolíneas como American Airlines, JetBlue, Delta y United, que proyectan un incremento significativo en la disponibilidad de asientos desde ciudades clave como Miami, Nueva York, Newark, Charlotte, Atlanta y Boston para el período enero-julio de 2026.

Estas cifras reflejan el impacto positivo de la gestión conjunta entre el sector público y privado, que continúa fortaleciendo la posición de Puerto Plata como un destino competitivo y de fácil acceso.

El Roadshow inició el lunes 20, con un encuentro para la prensa dominicana e internacional en Nueva York, que contó con la presencia de destacados aliados, entre ellos, el cónsul dominicano Jesús “Chu” Vásquez y Jesús Burgos, presidente del Comité de Puertoplateños residentes en Estados Unidos y Canadá, quienes resaltaron la importancia de seguir estrechando los lazos con la diáspora dominicana y dando a conocer las facilidades para robustecer el turismo hacia la República Dominicana desde esta zona.

La presidente del Clúster, Birgitt Heinsen, destacó el trabajo del Ministerio de Turismo en la coordinación y desarrollo de estos encuentros, especialmente a través de la OPT New York, que dirige Karina Ramos, y del apoyo técnico de Fernando Abreu, responsable de la estrategia de conectividad aérea del MITUR.

“Este Roadshow ha sido una muestra del compromiso conjunto entre el sector público y privado. Hemos sentido el entusiasmo de los agentes de viajes y de la diáspora dominicana, que siguen eligiendo a Puerto Plata como destino de vacaciones e inversión. Agradecemos al MITUR por su visión y acompañamiento constante, y por continuar abriendo puertas para nuestro destino”, expresó Heinsen.