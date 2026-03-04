Copa Airlines fortalece conectividad del Norte de la RD en la 45ª Vitrina Turística de Anato

La aerolínea acompañó al Clúster Turístico de Puerto Plata en una agenda dirigida al mercado colombiano y del Cono Sur.

Bogotá, Colombia.-Copa Airlines (NYSE: CPA), subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, participó en la 45ª edición de la Vitrina Turística de ANATO, reafirmando su compromiso con el desarrollo turístico del norte de la República Dominicana.

En el marco de esta feria internacional, la aerolínea acompañó al Clúster Turístico del Destino Puerto Plata y a entidades públicas y privadas de la provincia en una agenda orientada a fortalecer la promoción del destino en el mercado colombiano y del Cono Sur.

Durante los tres días de feria, Copa Airlines participó en presentaciones especializadas en el stand de República Dominicana, rifas de estadías y boletos aéreos, así como en encuentros estratégicos con agentes de viajes, mayoristas y medios especializados, incluyendo un desayuno de trabajo junto a Promovere dirigido a representantes del Cono Sur y Colombia.

La aerolínea destacó la relevancia de su red de rutas y del Hub de las Américas®, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, como plataforma que facilita conexiones eficientes entre Colombia y el norte de la República Dominicana, particularmente hacia Puerto Plata y Santiago de los Caballeros.

La delegación del destino estuvo integrada por el Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, ASHONORTE, la Asociación de Hoteles, Condominios y Establecimientos Comerciales de Playa Dorada, ASHORESOCA, la Alcaldía Municipal de Puerto Plata, la Alcaldía Municipal de Montellano, Punta Bergantín y una representación empresarial que incluyó a VH Hotels & Resorts.

Asimismo, Lifestyle Holidays Vacation Resort, Runners Adventures, Ocean World Adventure Park, Ocean Winds, Manureva Tours, Iberostar Waves Costa Dorada, BlueBay Villas Doradas, Viva Resorts by Wyndham, Amhsa Marina Hotels & Resorts, Coral Hospitality (Holiday Inn Puerto Plata y Green One Playa Dorada) y ADOMPRETUR.

Por su parte, Ibelca Vásquez, gerente general de Copa Airlines en la República Dominicana, señaló que la participación en ANATO refleja el compromiso de Copa Airlines con el fortalecimiento de la conectividad del norte del país.

“Desde nuestra red de rutas y a través del Hub de las Américas®, continuamos facilitando el acceso a mercados estratégicos como Colombia y el Cono Sur, contribuyendo al desarrollo turístico sostenible de la región”, dijo.

Con su participación en ANATO, Copa Airlines reafirma su rol como aliado estratégico del sector turístico dominicano y consolida su apuesta de largo plazo por la República Dominicana, donde actualmente conecta cuatro destinos —Santo Domingo, Punta Cana, Santiago y Puerto Plata— como parte de su red de más de 85 destinos en 32 países de Centro, Sur y Norteamérica, así como del Caribe.