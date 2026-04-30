Museo 26 de Julio: memoria viva del heroísmo mocano

Moca, Espaillat.-Para los mocanos y el país, el 26 de julio no es solo un día en el calendario, es el símbolo de su valentía. Visitar el Museo 26 de Julio y su plazoleta homónima es realizar un viaje sensorial y educativo al corazón de uno de los episodios más determinantes de la historia dominicana, el fin de la dictadura de Ulises Heureaux “Lilís”.

Este conjunto monumental, ubicado en el mismo escenario donde la sangre del tirano selló el fin de una era, se erige hoy como un faro de identidad nacional bajo la dirección del profesor Porfirio Méndez, quien se encarga de que cada visitante local, nacional o extranjero, se convierta en testigo presencial de la historia.

El recorrido comienza en la Plazoleta 26 de Julio, un espacio que invita a la reflexión. En este perímetro, en el año 1899, el estruendo de los disparos terminó con la vida de uno de los dictadores más sagaces y sanguinarios del siglo XIX. Lilís, quien gobernó con mano de hierro, no pudo anticipar que en la “Villa Heroica” se gestaba su caída

Al cruzar el umbral del museo, el visitante se sumerge en la atmósfera de finales del siglo XIX. La institución no solo guarda objetos, sino relatos de valentía.

A través de sus salas, se conocen de cerca a los protagonistas del ajusticiamiento, Ramón Cáceres (Mon), cuya determinación fue clave en la ejecución del plan. Jacobo de Lara, el joven que dio el paso al frente en el momento crucial y Horacio Vásquez, cerebro detrás del movimiento que buscaba restaurar la institucionalidad.

El museo permite conocer la psicología de estos héroes y los detalles minuciosos de cómo se planificó el acto que liberó a la nación de un régimen que combinaba el progreso material con la opresión más absoluta.

Bajo la guía del profesor Porfirio Méndez, director y su equipo de guías, el museo ha fortalecido su rol como centro pedagógico. No se trata solo de ver vitrinas; es entender por qué Moca, es llamada la “Villa Heroica”. La ciudad misma se articula en torno a este orgullo, el de ser el lugar donde la libertad recuperó su nombre.

Las cuatro salas del museo

El museo se compone de cuatro pequeñas salas. La primera de ellas está dedicada a la familia De Lara, donde existe una muestra sobre cómo era su habitación que acompaña a los retratos familiares y a los objetos de aquella época.

En la sala de la familia hay tragaluces con más de 100 años, de antigüedad, el rótulo del establecimiento de importación y exportación de don Jacobo de Lara y una copia de una papeleta de $5 del 1868, emitida por el gobierno de José María Cabral, supuestamente uno de los primeros sueldos pagados a Jacobo de Lara.

También las mecedoras exhibidas son originales de la familia como los trozos pintorescos de madera que fueron preservados en la reconstrucción de la casa.

La segunda sala fue escenario de uno de los personajes que, tras ser considerado héroe, terminó convertido en asesino y finalmente se quitó la vida. En Francia, este hombre se ve comprometido en la trama junto a Juan Isidro Jiménez, con el propósito de venir al país para enfrentarse a Lilis y darle muerte.

De regreso a su pueblo, acompañado por un grupo de jóvenes políticos de familias tradicionales y distinguidas de Moca, planifican el ajusticiamiento que pondría fin a la dictadura.

En tercera sala se identifica con el ex presidente Ulises Heureaux. Allí se narra toda la historia, su nacimiento, quién era y algunos matices de los presidentes de la época, todo el proceso, cómo llegaron al momento en que cogieron el cuerpo para llevarlo a Santiago.

También ahí se puede apreciar una réplica del machete del tirano, y los estribos con que él andaba a caballo. La cuarta sala se identifica con los héroes Mon Cáceres, Horacio Vásquez, los progenitores de Jacobito de Lara. Hay cronistas muy importantes y billetes de la época, de los cinco millones de dinero inorgánico que emitió Lilís en esas épocas.

En esta cuarta sala, se nos habla de acontecimientos muy importantes también donde se han visto envueltos los mocanos, y cómo algunas familias como los Cáceres, De la Maza, de Lara, los Brache y muchas otras más se han visto enfrentado a acontecimientos históricos muy importantes de la República Dominicana.

Por Luis Ramón López