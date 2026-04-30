CONESCyT aprueba reforma educativa y nuevas ofertas académicas en República Dominicana

Santo Domingo. – El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT) aprobó por consenso y unanimidad los trabajos correspondientes a la reforma educativa impulsada por el Gobierno dominicano, durante su primera sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2026, la cual fue presidida por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía.

Esta decisión constituye un paso estratégico para la transformación del sistema de educación superior nacional, alineado con la necesidad de responder de manera efectiva a los desafíos del contexto global, caracterizado por profundos cambios geopolíticos, acelerados avances tecnológicos y nuevas dinámicas económicas.

En el marco de esta sesión, el CONESCyT también aprobó la incorporación de nuevas ofertas académicas, incluyendo programas técnicos superiores, licenciaturas y maestrías. Entre las propuestas aprobadas se destacan el Técnico Superior en Animación Digital, del Instituto Tecnológico de Las Américas, y el Técnico Superior en Agrimensura, de la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM). Asimismo, fueron autorizados programas académicos en Diseño de Moda y Diseño de Interiores, este último impulsado por el Instituto Técnico Superior Mercy Jacquez (ITESUMJ).

Durante su intervención, el ministro Rafael Santos Badía resaltó la importancia de avanzar hacia la construcción de un modelo educativo propio, contextualizado a las realidades y necesidades del país, que fortalezca la generación, el uso y la difusión del conocimiento.

“Nosotros necesitamos construir un sistema educativo que enseñe conocimiento, que enseñe a la gente a utilizar el conocimiento y que enseñe a difundirlo”, expresó.

En ese sentido, señaló que el sistema educativo nacional debe responder de manera proactiva a las transformaciones que se producen en el ámbito internacional, promoviendo una formación pertinente que garantice la preparación integral del capital humano dominicano.

Asimismo, destacó la necesidad de una educación orientada a la empleabilidad, la innovación y el desarrollo de competencias relevantes, a fin de asegurar que los egresados del sistema de educación superior cuenten con las capacidades necesarias para su inserción efectiva en el mercado laboral actual y futuro.

El ministro subrayó que la reforma educativa aprobada tiene como ejes fundamentales el fortalecimiento de la investigación, la ciencia y la tecnología, así como la consolidación de un sistema de educación superior más articulado, eficiente y orientado al desarrollo sostenible de República Dominicana.

La sesión del CONESCyT contó con la participación de sus miembros, presididos por el ministro Santos Badía, e integrados por el padre Isaac García, Wendy Ramírez, José Ramón Honguín, el reverendo Cecilio Espinal, José Leandro Aibar, José Hazin, Radhamés Silverio, Vázquez Espinoza, Yahaira Rosa, Yolanda Salazar, César Guzmán, Minerva Emilia Pereira.

Asimismo, Osmar Olivo, Edison Franco, Israel Contreras, Modesto Cruz, Eladio Arnaud, Odalis Guillermo, Radhamés Mejía, Ramón Sánchez, Francisco Viloria, Carmen Molina, Paula Disla, Otto Vargas, Genaro Rodríguez, Carmen Evaristo y Óscar Amargós.

La aprobación de la reforma educativa y de la nueva oferta académica se realizó conforme a los principios y mecanismos democráticos establecidos en el seno del Consejo, consolidando un proceso orientado a sentar las bases de una transformación estructural y sostenible del sistema de educación superior dominicano.