COPYMECON pide mantener las exenciones para los pequeños y medianos constructores

Santo Domingo, RD. – La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Inc. (COPYMECON) llamó este jueves al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) a mantener la exención total del pago de tasas por servicios en los proyectos de viviendas de bajo costo, especialmente en aquellos desarrollados por micro, pequeñas y medianas empresas constructoras.

El presidente de la entidad, Eliseo Cristopher, advirtió que la aplicación de nuevas tasas de tramitación e inspección encarecería el precio final de las viviendas, limitando la capacidad de las Mipymes de participar activamente en el sector y afectando directamente a los adquirientes más vulnerables.

“Las Mipymes constructoras deben estar exentas de estos pagos, no solo para evitar que los incrementos se trasladen a los adquirientes, sino también porque son un motor fundamental en la creación de empleos, oportunidades y soluciones habitacionales. El país necesita fomentar y apoyar los proyectos desarrollados por Mipymes y emprendedores”, expresó Cristopher.

COPYMECON reconoció que las medidas del MIVED, amparadas en la Ley 160-21 y el Reglamento R-004 de Supervisión e Inspección de Obras, buscan fortalecer la calidad y seguridad de las edificaciones. Sin embargo, insistió en que dichas mejoras no deben sostenerse a costa de las pequeñas empresas ni de los compradores de viviendas sociales.

La Confederación también instó al Ministerio a implementar políticas de formalización del sector de la construcción, integrando de manera plena a las Mipymes a los planes nacionales de vivienda y asegurándoles acceso a financiamiento y oportunidades de participación.

“De esta manera, se podrán sumar esfuerzos en la reducción del déficit habitacional del país sin aumentar la carga económica sobre las familias dominicanas”, indicó.

Dijo que la medida del MIVED se enmarca en la Ley 160-21 y el Reglamento R-004 de Supervisión e Inspección de Obras, pero COPYMECON reiteró que las Mipymes constructoras deben recibir un trato diferenciado que les permita formalizarse, crecer y aportar al desarrollo de la nación.

Preocupación por alzas en las tasas de interés

La confederación también expresó alarma por el incremento en las tasas de interés del sistema financiero, lo cual —según explicó— representa un obstáculo serio para la sostenibilidad de las Mipymes constructoras y para la ejecución de proyectos de interés social.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos, en junio de 2025 la tasa de interés para créditos de consumo alcanzó un 27.06 %, mientras que las tasas comerciales y de hipotecas se situaron en 12.37 % y 11.44 % respectivamente. La tasa promedio del sistema financiero cerró en 16.30 %, reflejando un aumento considerable en comparación con el año anterior.

“Este escenario financiero afecta de manera desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción, que en su mayoría carecen de garantías tradicionales o historial crediticio formal. El resultado puede ser la paralización de obras, pérdida de empleos y encarecimiento de la vivienda de bajo costo”, señaló Cristopher.

Consecuencias para la vivienda social

COPYMECON advirtió que la combinación de nuevas tasas por servicios y mayores intereses bancarios podría comprometer la ejecución del Plan Nacional de Viviendas de Bajo Costo, al reducir la capacidad de los desarrolladores de financiar obras y de los adquirientes de acceder a créditos hipotecarios asequibles.

“Un entorno de altas tasas no solo afecta a los constructores, sino que pone en riesgo el acceso de miles de familias dominicanas a una vivienda digna”, enfatizó la entidad.

Llamado a acciones concretas

La organización instó al Gobierno y a las entidades financieras a implementar acciones concretas que alivien la situación del sector, tales como:

-Líneas de crédito con tasas especiales o subsidiadas.

-Apoyo mediante fideicomisos de inclusión financiera.

-Incentivos para fomentar la formalización.

-Programas de educación financiera.

-Revisión de iniciativas como Mi Vivienda Feliz y Compra Seguro para garantizar la inclusión efectiva de las Mipymes.

Finalmente, COPYMECON reiteró su compromiso con la construcción de un desarrollo más justo, sostenible e inclusivo, exhortando a las autoridades a no perder de vista la realidad de miles de emprendedores y trabajadores que diariamente levantan las obras que impulsan la economía nacional.