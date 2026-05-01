Embajada del Reino de los Países Bajos celebra el Día del Rey y resalta fortalecimiento relaciones con RD

Santo Domingo.– La Embajada del Reino de los Países Bajos celebró el Día del Rey, fiesta nacional neerlandesa que conmemora el cumpleaños de Su Majestad el Rey Willem-Alexander, en un acto que reunió a representantes del gobierno dominicano, cuerpo diplomático, sector privado, sociedad civil y aliados estratégicos.

La celebración constituyó un espacio propicio para destacar los sólidos vínculos de amistad y cooperación entre el Reino de los Países Bajos y la República Dominicana, así como los avances alcanzados durante los últimos cuatro años en áreas clave como comercio, lucha contra el crimen organizado, sostenibilidad, derechos humanos, cultura, innovación y fortalecimiento institucional.

Este año marcó, además, el cierre de la misión diplomática del Embajador Frank Keurhorst, quien culmina un período de cuatro años al frente de la Embajada en el país, caracterizado por una agenda activa y una cooperación dinámica entre ambas naciones.

Durante su intervención, el Embajador Keurhorst expresó: “Ha sido un honor servir en la República Dominicana y ser testigo del crecimiento de una relación bilateral basada en la confianza, el respeto mutuo y una visión compartida de desarrollo sostenible. Los logros alcanzados en estos años son reflejo del compromiso conjunto de nuestras instituciones y sociedades. Estoy convencido de que esta cooperación continuará fortaleciéndose en los años venideros”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), representado por Rubén Silié, viceministro de política exterior multilateral, destacó la relevancia de esta relación bilateral, señalando: “Valoramos profundamente la cooperación con el Reino de los Países Bajos, un socio clave para la República Dominicana en áreas estratégicas como el agua, comercio, consular, cultura, sostenibilidad, la promoción de los derechos humanos y la innovación. Esta relación se ha consolidado como un ejemplo de colaboración efectiva que genera impacto tangible en nuestras sociedades”.

A lo largo de los últimos cuatro años, la Embajada ha impulsado iniciativas emblemáticas como la Bicicletada Naranja en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, proyectos de gestión de residuos, ferias comerciales, programas de promoción de la libertad de prensa y la igualdad de género, así como intercambios culturales y educativos que han fortalecido los lazos entre ambos países.

Asimismo, se destacaron alianzas con organismos internacionales, instituciones gubernamentales, academia y sociedad civil, que han permitido desarrollar proyectos de alto impacto en beneficio del desarrollo sostenible y la inclusión social.

La celebración del Día del Rey 2026 marcó una transición hacia una nueva etapa en la representación diplomática neerlandesa en el país, con la próxima llegada de un nuevo Embajador que dará continuidad a esta agenda de cooperación.

La Embajada del Reino de los Países Bajos reiteró su compromiso de seguir trabajando junto a la República Dominicana para promover iniciativas conjuntas que contribuyan a un futuro más sostenible, inclusivo y próspero para ambos países.