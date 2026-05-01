Gobierno vuelve a subir los combustibles; alzas van desde 7 hasta 19 pesos

El Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), anunció este viernes nuevos aumentos en los precios de los combustibles, que oscilan entre RD$7.00 y RD$19.10 por galón.

De acuerdo con la resolución del MICM, para la semana del 2 de mayo hasta el 8 de mayo, la gasolina premium y el gasoil óptimo recibirán un alza de RD$9.00 cada uno, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular aumentaron RD$7.00 por galón.

Asimismo, el avtur tendrá una variación de RD$16.42 por galón; el kerosene, RD$19.10; el fuel oil #6, RD$13.96; y el fuel oil #1, RD$18.42.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural mantienen sus precios sin variación.

Desde que inició el conflicto en Medio Oriente, entre Estados Unidos, Israel e Irán, los combustibles en el país han registrado constantes incrementos.

La gasolina premium ha registrado un aumento de RD$33.00, la gasolina regular RD$29.00, el gasoil regular RD$29.00, el gasoil óptimo RD$33.00, el avtur RD$86.83, el kerosene RD$93.40, el fuel oil #6 RD$42.02 y fuel oil #1 RD$55.24 por galón.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural han mantenido su precio.