David Collado afirma malecón de Samaná pasa la prueba, tras intervención de Turismo

El funcionario recorrió Samaná para supervisar las obras realizadas por el Ministerio de Turismo y comprueba malecón no registra inundaciones

Santa Bárbara de Samana. – El ministro de Turismo, David Collado, afirmó este jueves que la reconstrucción del malecón de Samaná pasó la prueba al no registrarse inundaciones producto de los intensos aguaceros de los últimos días.

Durante un recorrido en la provincia de Samaná el funcionario sostuvo encuentros con empresarios hoteleros, líderes provinciales y municipales, quienes aseguraron que en esta ocasión no se registraron inundaciones en el malecón del municipio cabecera, reconstruido por el MITUR, lo que era un verdadero dolor de cabeza para los residentes en Santa Bárbara.

Collado también supervisó la reconstrucción del parque Duarte, ubicado en el centro del municipio, que sería entregado en plazo no mayor a los sesenta días.

Durante su recorrido Collado destacó la inversión que ha realizado el ministerio de Turismo en la provincia de Samaná, que superan RD$ 1,700 millones, como una forma de fortalecer la oferta turística de la provincia.

Entre esas obras se destacan la reconstrucción del malecón de Santa Bárbara, la mejora de calles y accesos en Las Terrenas y Arroyo Barril, y el saneamiento de ríos y cañadas.

«Todas esas intervenciones buscan fortalecer el desarrollo turístico de la provincia y beneficiar a las comunidades locales y la calidad de vida de sus residentes», afirmó el ministro Collado.

Agregó que, en adición a los más de 1,700 millones de pesos invertidos en la provincia, se invertirán otros 500 millones de pesos que afianzarán convertir a Samaná en un destino predilecto a nivel mundial.

Citó, entre esas obras, el asfaltado de Arroyo Barril, la carretera el Limón, asfaltado de calles y el pueblo de los pescadores en Las Terrenas, el acceso a Cosón y la playa de Las Galeras.