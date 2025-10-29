Adompretur reconoce lo mejor del periodismo turístico de RD en el PEL 2025

Santo Domingo.- El periodismo turístico dominicano vivió anoche una de sus jornadas más emotivas con la entrega de la vigésima primera edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL 2025), organizado por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), que preside Sarah Hernández.

La ceremonia, celebrada en el Sheraton Santo Domingo Hotel reunió a periodistas, comunicadores, académicos y representantes del sector turístico, en un ambiente de reconocimiento, orgullo profesional y celebración de la identidad dominicana.

Con el lema “Somos cultura”, la gala rindió homenaje al legado de Epifanio Lantigua, pionero del periodismo turístico en el país, y reafirmó el compromiso de Adompretur con la ética, la creatividad y la responsabilidad social de la comunicación.

La noche de los reconocimientos

En total, 18 periodistas fueron reconocidos en 10 categorías, con 10 ganadores y 7 menciones de honor. La gran protagonista de la noche fue Katheryn Luna, periodista de acento.com.do, quien se alzó con el Gran Premio Epifanio Lantigua 2025 por su trabajo “Turismo inclusivo: una oportunidad de mercado para la que RD no está del todo lista”, además de ganar en la categoría Prensa Digital.

El jurado destacó la profundidad narrativa, el enfoque social y la pertinencia del tema, subrayando cómo su investigación abre un debate necesario sobre la accesibilidad y la inclusión en la oferta turística dominicana.

En las demás categorías, los premios reflejaron la diversidad y la riqueza del periodismo turístico nacional. Elena Crespo ganó en Arte y Cultura por su reportaje sobre la Casa Fuerte de Ponce de León; Sudelka García triunfó en la categoría Gastronomía con una deliciosa crónica sobre el “pan con coco” de Samaná; y Karla Alcántara fue reconocida en la categoría Ecoturismo por su análisis sobre la certificación Bandera Azul en los resorts del país.

En Periodismo de Opinión, Magaly Toribio obtuvo el galardón por su artículo “Sosúa merece más: entre la historia, el sabor y el clamor de un turismo responsable”, mientras que en Audiovisual destacaron Karelyn Cuevas y Francisco Medrano, del canal CDN 37, con su documental “Conoce Montecristi y sus joyas naturales e históricas”.

Mayerlin Martínez Paredes fue premiada en Turismo Regional por su reportaje sobre la ruta religiosa de Higüey, publicado en mdigitalrd.com, y Karina Jiménez, en Prensa Escrita, por “Un baile con sabor a Quisqueya”, publicado en Panorama. En Revista Impresa, Sergio Cid fue reconocido por su artículo “Dinero en juego: el deporte como palanca del turismo”, publicado en la revista Forbes Centroamérica.

Periodismo con identidad y compromiso

Durante la ceremonia, la presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, destacó que el PEL no solo premia la excelencia, sino también “el compromiso con la verdad, la coherencia y la pasión por contar historias que transforman”.

“Portar un carnet de Adompretur no nos hace periodistas -dijo Hernández-. Lo que nos hace periodistas es lo que celebramos esta noche: la responsabilidad profesional y el deseo de educar, orientar y construir desde la palabra”.

Asimismo, la vicepresidenta de la institución y directora del PEL, Millizen Uribe, reflexionó sobre los desafíos del oficio en tiempos de desinformación y automatización:

“Vivimos días duros para el periodismo profesional. Pero el camino no es rendirse, sino volver al rigor, a la ética y a la profesionalización. Porque sin buen periodismo, no hay buen turismo”.

Uribe agradeció a los 54 participantes que presentaron 115 trabajos de 41 medios, resaltando la amplitud temática y territorial de las propuestas: desde el turismo religioso hasta el ecoturismo pasando por la gastronomía, la inclusión y la cultura local.

Un premio que evoluciona con los tiempos

El jurado, presidido por el veterano periodista Tony Pérez, estuvo integrado por figuras del periodismo, el turismo y la academia: Luis Felipe Aquino, Gustavo Olivo Peña, Bolívar Troncoso, Esteban Rosario, José Mármol, Luis Pérez y Edgar Lantigua, entre otros.

Cada ganador recibió RD$50,000, una estatuilla creada por José Ignacio Morales “El Artístico” y un certificado de reconocimiento. Las menciones de honor fueron premiadas con diplomas.

El reconocimiento al Medio Destacado del Año recayó en Infotur Dominicano, dirigido por Javier Noguera por su labor informativa y su aporte a la sostenibilidad y promoción del turismo nacional. El Gran Premio entregado a Katheryn Luna incluyó RD$85,000 y boletos aéreos cortesía de Arajet.

Un cierre con sabor a esperanza

Entre las personalidades presentes estuvieron Juan Bancalari, presidente Asonahores; José R. Gonell Cosme, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) el ministro de Energía y Minas. Joel Santos y el viceministro de Turismo, Roberto Henríquez, quien recibió un reconocimiento en nombre del ministro David Collado.

El viceministro Henríquez, agradeció el reconocimiento y dijo que el premio al “Ministro de las Américas” es una distinción para todo el que ha trabajado por el desarrollo turístico nacional.

La noche concluyó con una ovación de pie, la tradicional fotografía grupal y un mensaje de gratitud a los patrocinadores: Ministerio de Turismo, Banco Popular Dominicano, Cap Cana, Arajet, Sheraton Santo Domingo Hotel, Fideicomiso Pro-Pedernales, IDAC, Infotep, Grupo Rescue, Fundación El Artístico, y otras entidades privadas que respaldan la continuidad del premio.

Más que una gala de reconocimientos, el PEL 2025 fue una celebración del oficio. Un recordatorio de que, en tiempos de noticias rápidas y algoritmos, el periodismo turístico sigue siendo un espacio de profundidad, mirada crítica y amor por República Dominicana.

Junta directiva 2025-2027

La junta directiva 2025-2027 de Adompretur está integrada por Sarah Hernández, presidenta; Millizen Uribe, vicepresidenta; Carmen Bretón, Secretaria General; Ramón Chávez, director de Finanzas; Héctor Méndez, director de Capacitación; Raysa Feliz; directora de Asuntos Regionales; Jairon Severino, director de Relaciones Institucionales; Rosa Lidia Lora, directora de Comunicación y Relaciones Públicas; Cristina Rosario, directora de Turismo y Cultura; Omar Rivera, director de Eventos; Marcos Cadet, director de Mercadeo; y Abraham Núñez, presidente de Adompretur Joven.

El Comité de Ética es presidido por Osvaldo Soriano e integrado por Nereyda Álvarez, Marivell Contreras, Carmen Luz Beato y Yubelkys Mejía.