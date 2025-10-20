Adompretur concluye en Pedernales y Barahona la juramentación de sus doce filiales

Pedernales. – La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) cerró oficialmente el ciclo de juramentaciones el pasado fin de semana de sus doce filiales nacionales con la instalación de las directivas en Barahona y Pedernales.

Los actos estuvieron encabezados por la presidenta de la entidad, Sarah Hernández, quien destacó la importancia de fortalecer la estructura institucional y el ejercicio responsable del periodismo turístico en todo el país.

“Cumplimos con el compromiso de visitar personalmente cada filial, escuchando a nuestros miembros y acompañando su crecimiento. La prensa turística necesita cercanía y respaldo real”, expresó Hernández, durante el acto celebrado este sábado 18 de octubre en el Hotel Vista de Águilas Ecolodge, en Pedernales.

Nueva etapa para la prensa turística del sur

Con la juramentación de la filial Pedernales, Adompretur inicia una nueva etapa de trabajo conjunto con los comunicadores de la región, enfocada en impulsar la promoción turística con identidad local y mirada crítica.

El equipo que asume la directiva está integrado por Héctor Pérez como secretario general; Carmen Valenzuela, subsecretaria; Alberto Odalis Báez, director de Finanzas; Luis José Castillo, de Relaciones Institucionales; José Franco Cuevas, de Capacitación; Larry Edell Matos, de Relaciones Públicas; Pablo Rafael Beltré, de Turismo y Cultura; Edelin Matos, de Eventos; y Luis Eduardo Acosta, como vocal.

Durante su discurso, Hernández resaltó que Pedernales representa un punto clave en el mapa turístico dominicano, un destino emergente que necesita ser contado con autenticidad y sensibilidad local.

“El periodismo turístico tiene la misión de narrar este proceso con verdad, con pasión y con visión de futuro”, afirmó Hernández quien acudió a ambos actos acompañados del expresidente de Adompretur, Luis José Chávez y el miembro de la directiva actual, Marcos Cadet.

El ambiente fue de entusiasmo y camaradería. Miembros de otras filiales, representantes del sector turístico y autoridades locales participaron en la ceremonia, que simbolizó más que un acto formal: un compromiso real con el desarrollo del sur profundo.

Barahona también renueva su directiva

Un día antes, el viernes, la presidenta de Adompretur encabezó la juramentación de la filial Barahona, en un evento marcado por el optimismo y el sentido de propósito compartido. La nueva directiva está dirigida por el comunicador Wilton Mercedes, quien asume la secretaría general para el período 2025–2027.

Lo acompañan Daniel Urbáez como subsecretario general; Hilario Soler, director de Finanzas; Pablo Betances, de Relaciones Institucionales; Antonio Garabito, de Capacitación; Carlos Batista, de Relaciones Públicas; Rubén Rubio, de Turismo y Cultura; Luis Santana, de Eventos; y Yordi Ruiz Beltré, como vocal.

Un cierre institucional con visión nacional

Con estas dos juramentaciones, Adompretur completa su proceso de instalación de filiales en todo el territorio nacional y en el exterior. Las doce filiales —entre ellas Samaná, Nagua, Santiago, Constanza, Cabarete-Sosúa, Higüey, La Romana-Bayahibe, Bávaro-Punta Cana, Baní, Nueva York y el Distrito Nacional— ya cuentan con sus equipos formalmente constituidos.

Sarah Hernández, periodista y abogada, ha liderado este recorrido nacional como parte de un esfuerzo por institucionalizar la entidad y promover un periodismo turístico más profesional, ético y comprometido.

“El país necesita comunicadores capaces de mirar el turismo con sentido crítico y de promoverlo desde la identidad. Esa es nuestra tarea: fortalecer la prensa turística como una voz constructiva en el desarrollo nacional”, sostuvo.

Periodismo con identidad y compromiso local

La presidenta de Adompretur enfatizó que cada filial tiene la responsabilidad de comunicar desde su territorio, con sensibilidad social y enfoque sostenible. “El turismo no se trata solo de cifras y visitantes, sino de cultura, medio ambiente y comunidad”, afirmó.

Con las nuevas directivas de Barahona y Pedernales, la organización reafirma su presencia en el sur dominicano y su apuesta por una prensa turística activa, reflexiva y conectada con la gente.

El cierre del ciclo institucional deja un mensaje claro: Adompretur está en movimiento, consolidando una red nacional de periodistas comprometidos con contar la historia del turismo dominicano desde su raíz, con autenticidad y propósito.