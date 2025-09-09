Adompretur anuncia seminario-taller para iniciar proceso de redefinición institucional

Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) anunció que iniciará un proceso de redefinición institucional con el seminario-taller “Repensar Adompretur”, que se llevará a cabo en el salón de actos del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), ubicado en la avenida John F. Kennedy, en el kilómetro 6 ½ de la Autopista Duarte, en el Distrito Nacional.

La jornada se efectuará este sábado 13 de septiembre de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., con la participación de sus directivos nacionales, de filiales, así como con los representantes de sus comisiones de trabajo.

Sarah Hernández, presidenta de Adompretur informó que la exposición introductoria del seminario-taller estará a cargo de Eduardo Valcárcel, publicista, mercadólogo y consultor de negocios con más de 30 años de experiencia en agencias publicitarias, multinacionales de telecomunicaciones y grupos empresariales. Desde 2015 se desempeña como socio-director de Newlink República Dominicana.

Valcácel analizará cómo los cambios culturales, tecnológicos y narrativos de la posmodernidad transforman la práctica periodística y la comunicación estratégica, con énfasis en el periodismo turístico.

Anunció que también disertará el periodista Manuel Quiterio Cedeño, Premio Nacional de Periodismo 2025, pionero del periodismo turístico en el país, fundador y presidente de CICOM y figura clave en el desarrollo institucional de Adompretur. Su ponencia abordará la historia y legado del gremio, así como los aportes del periodismo especializado al turismo y su proceso de profesionalización.

La agenda incluye el taller participativo: “Redefiniendo la misión, visión y objetivos de Adompretur”, en el que los participantes trabajarán en mesas de discusión y luego en una plenaria. Esta dinámica será coordinada por el periodista José Tejada Gómez, expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y actual director de DiarioDigitalRD.

De igual manera, se desarrollará un panel sobre “Retos y oportunidades del liderazgo en gremios periodísticos”, con la participación de expertos en el área de la comunicación. La moderación estará a cargo de Milizen Uribe, vicepresidenta de Adompretur.

A la jornada han sido invitados directivos nacionales, de filiales, comisiones de trabajo, pasados presidentes de Adompretur, y contará con expositores de reconocida trayectoria.

El cierre del seminario incluirá la presentación de las recomendaciones finales, a cargo del periodista Marcos Cadet, directivo de Adompretur, quien será el relator del evento, seguido de las palabras de reflexión de la presidenta de Adompretur, Sarah Hernández.

Objetivos del seminario

Este seminario-taller se concibe como el punto de partida de un proceso de reflexión estratégica y redefinición institucional destinado a renovar los objetivos, misión y visión de Adompretur. Además, busca establecer lineamientos que aseguren la vigencia, relevancia y sostenibilidad del gremio en la próxima década.

Se trata de un ejercicio colectivo que integra experiencias históricas, tendencias contemporáneas y perspectivas de futuro, con el fin de reforzar la identidad gremial, optimizar la capacidad de incidencia y garantizar coherencia con las demandas del periodismo turístico en un entorno globalizado y digital.

Más que un evento aislado, este encuentro marca el inicio de una hoja de ruta orientada a:

-Consolidar la transparencia y la gobernanza interna.

-Establecer reglas claras que fortalezcan el trabajo en equipo.

-Diseñar un plan estratégico a diez años, con metas medibles y sostenibles.

-Articular la voz del gremio en las transformaciones del turismo y la comunicación.