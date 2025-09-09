Leonel desarrolla intensa y productiva agenda de trabajo en Chicago y otros estados de EE.UU.

Chicago.-El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández, agotó una agenda de trabajo altamente productiva en la ciudad de Chicago, como parte de su recorrido por varios Estados de la Unión Americana que también lo llevará próximamente a la ciudad de Nueva York.

Durante su visita, el expresidente dominicano compartió la alegría del homenaje al beisbolista Sammy Sosa, recientemente exaltado al Salón de la Fama, hecho que destacó como un orgullo para la República Dominicana y la diáspora radicada en los Estados Unidos.

Asimismo, Fernández sostuvo encuentros con directivos de importantes instituciones académicas y tecnológicas, entre ellas la directiva del Obama Center, el Instituto de Tecnología de Illinois y el Centro de Tecnología, Innovación y Emprendimiento Ed Kaplan.

En la reunión con John Roberson, vicepresidente ejecutivo del Obama Center, y otros directivos, se exploraron futuras vías de colaboración con dicho centro presidencial, que tiene previsto abrir sus puertas en el año 2026.

El líder político resaltó que estos intercambios fortalecen los vínculos entre la República Dominicana y espacios de innovación y conocimiento de gran prestigio en los Estados Unidos, contribuyendo al desarrollo de ideas y proyectos de impacto para el futuro.

Por Luis Ramón López