Gobierno dominicano realiza primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas

Santo Domingo. – En un esfuerzo interinstitucional, la vicepresidenta de la República Raquel Peña, junto al titular del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, encabezó la primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas, una herramienta que permitirá emitir mensajes de emergencia de manera masiva, inmediata y geolocalizada a los teléfonos móviles de la población para salvaguardar vidas humanas.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Policía Nacional, Ministerio Público y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), junto a otras entidades, como la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL por sus siglas en inglés) y la embajada de los Estados Unidos, que unen esfuerzos para proteger la vida y la seguridad de la ciudadanía.

La primera prueba se realizó en la red de Claro Dominicana, por dispositivos Android, siendo esta la primera prestadora en adecuar sus sistemas a la tecnología Cell Broadcast (CB), que posibilita enviar notificaciones inmediatas y focalizadas únicamente en las zonas de riesgo. A diferencia de los tradicionales SMS, que resultaban lentos y poco precisos, esta nueva tecnología garantiza que las alertas lleguen en tiempo real y con pertinencia directa para quienes realmente las necesitan.

El sistema contempla dos grandes regímenes de alerta: emergencia y desastres, gestionadas por el COE, abarcan fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, terremotos o tsunamis. Esta institución, que ya contaba con planes de contingencia para estos escenarios, ahora podrá notificar con mayor agilidad a la población y enfocar sus esfuerzos en las comunidades más afectadas.

También, las de seguridad ciudadana, coordinadas por Ministerio Público, la Policía Nacional y el 9-1-1, están orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Aquí se incluyen la Alerta Amber (niños), Alerta Rosa (mujeres en riesgo), Alerta Azul (personas con discapacidad) y Alerta Silver (adultos mayores). A diferencia de un simple anuncio, estas notificaciones buscan involucrar a la población en la búsqueda, aportando información clave y vías de contacto con las autoridades.

El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, resaltó el valor vital de la inmediatez: “Las estadísticas internacionales muestran que, en casos de desaparición de menores, el 80 % pierde la vida en las primeras 24 horas y un 94 % dentro de las 48 horas. La rapidez en la emisión de alertas es, literalmente, una herramienta para salvar vidas. Ese es el compromiso del Estado dominicano con este proyecto”.

De su lado, el director del Sistema 911 Rijo Gómez destacó: “Con la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Nacional de Alertas damos un paso firme hacia un futuro donde la tecnología, la coordinación interinstitucional y la participación activa de la ciudadanía se combinan para salvar vidas y fortalecer la seguridad pública”.

El sistema parte siempre de una denuncia, ya sea en un destacamento policial, el Ministerio Público o una llamada al 9-1-1. Desde ese momento, se activa un protocolo que conecta a las autoridades: el 9-1-1 coordina la información, la Policía Nacional despliega sus equipos en el terreno y la brinda acompañamiento a las familias, realiza la coordinación internacional y establece el régimen de consecuencias judiciales en caso de que medie la acción criminal.

Para garantizar su efectividad, el proyecto es respaldado por el convenio de colaboración firmado entre Indotel y el Sistema 9-1-1, mediante el cual el órgano regulador de las telecomunicaciones dispuso más de 900 mil dólares para la compra, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos que hacen posible el Sistema de Nacional de Alertas. Estos fondos fueron aprobados por el Consejo Directivo de Indotel en su Sesión 027-2025, celebrada el 14 de agosto, consolidando la inversión estatal en infraestructura de seguridad.

Las autoridades precisaron que el sistema operará bajo protocolos estrictos, con redundancias tecnológicas en Santo Domingo y Santiago, lo que permitirá garantizar la continuidad del servicio. Además, cada alerta será clara, breve y accionable, evitando la saturación de mensajes y construyendo confianza en la población.

Con esta primera prueba, República Dominicana da un paso firme hacia la implementación progresiva del Sistema Nacional de Alertas, integrando la tecnología, coordinación interinstitucional y la participación activa de la ciudadanía, en beneficio de la seguridad pública y la protección de la vida humana.

En la actualidad se conoce en el Congreso Nacional el proyecto de ley de prevención y respuesta nacional en caso de ausencia de población vulnerable: “Alerta Amber”, que tiene como objeto regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Alerta para la localización, asistencia y resguardo de las personas desaparecidas.

A la primera prueba técnica asistieron José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República; Feride Raful, ministra de Interior y Policía; teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y el ministro de Defensa.

Además, Juan Manuel Mendez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE); el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos.

Por parte del Indotel estuvieron presentes los miembros Consejo Directivo Tomás Pérez Ducy, Juan Taveras Hernández, el viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Hacienda, Alexis Cruz. También se encontraban presentes la directora ejecutiva, Julissa Cruz; los directores de Despacho de Presidencia del Indotel, Alfredo López Ariza; Gestión Humana, Juan Liranzo; Internacionales, Amparo Arango; Informática, José Saba, entre otros calaboradores de esa institución.

En representación del sector de las telefónicas acudieron al acto los presidentes de Claro Dominicana, Carlos Cueto; Wind Telecom, José Clase.