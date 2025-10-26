Premio PEL 2025 celebrará este martes el periodismo turístico dominicano

Más de 50 periodistas y comunicadores compiten en las diferentes categorías de este galardón de Adompretur, que será entregado el martes 28 de octubre

Santo Domingo.-Todo está preparado para la entrega del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL) 2025, el reconocimiento más importante del periodismo turístico dominicano.

La gala será celebrada este martes 28 de octubre, a las 6:30 p.m., en el Sheraton Santo Domingo Hotel, con la entrega del emblemático trofeo elaborado por Talleres El Artístico, en La Romana.

Sarah Hernández, presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), animó a los participantes a asistir a la XXI edición de esta ceremonia, que reconoce el compromiso de los periodistas y comunicadores que ejercen su labor en el ámbito turístico con ética y pasión.

“Esta premiación nos identifica y representa”. Habla de lo que hacemos cada día desde la comunicación: impulsar el desarrollo del turismo dominicano”, afirmó Hernández.

Durante la ceremonia que encabezará junto a la directiva 2025-2027 de Adompretur, Hernández tendrá a cargo el discurso central de la ceremonia. La periodista Millizen Uribe, vicepresidenta de Adompretur y presidenta del PEL, también tendrá palabras durante el acto.

En total, 54 periodistas de 41 medios de comunicación compiten con 115 trabajos que abarcan las categorías: Prensa Escrita, Audiovisual (Documental, Reportaje TV, YouTube); Prensa Digital, Revista impresa y/o digital; Arte y Cultura, Fotografía, Gastronomía, Turismo Regional, Ecoturismo y Periodismo de Opinión.

Entre los periodistas nominados figuran profesionales de diferentes medios, entre ellos: El Caribe, Diario Libre, El Nacional, acento.com.do, Noticias SIN, CDN 37, Revista Bohío News, El Dinero, y la Agencia EFE, junto a comunicadores de plataformas digitales, programas de televisión y revistas especializadas en turismo.

Cada uno de estos trabajos fue evaluado por el jurado, presidido por el destacado periodista Tony Pérez está integrado además por Luis Felipe Aquino, Gustavo Olivo Peña, Esteban Rosario, Bolívar Troncoso, Oscar Peña, José Antonio Aybar, José Mármol, Edgar Lantigua, Luis Pérez y Caroll Mueses, todos reconocidos profesionales del ámbito periodístico, académico y del sector turístico.

Reconocimiento especial a un medio de comunicación

En la premiación se otorgará un reconocimiento especial a un medio de comunicación destacado por su cobertura del sector turístico, elegido por el jurado que preside el maestro del periodismo Tony Pérez, órgano que también ha seleccionado los ganadores de las categorías y al ‘Gran Premio’, máxima distinción del PEL 2025.

La junta directiva 2025-2027 de Adompretur está integrada por Sarah Hernández, presidenta; Millizen Uribe, vicepresidenta; Carmen Bretón, Secretaria General; Ramón Chávez, director de Finanzas; Héctor Méndez, director de Capacitación; Raysa Feliz; directora de Asuntos Regionales.

Asimismo, Jairon Severino, director de Relaciones Institucionales; Rosa Lidia Lora, directora de Comunicación y Relaciones Públicas; Cristina Rosario, directora de Turismo y Cultura; Omar Rivera, director de Eventos; Marcos Cadet, director de Mercadeo; y Abraham Núñez, presidente de Adompretur Joven.

El Comité de Ética es presidido por Osvaldo Soriano e integrado por Nereyda Álvarez, Marivell Contreras, Carmen Luz Beato y Yubelkys Mejía.

Importancia del PEL

El Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL) fue creado en 2003 en Puerto Plata como un reconocimiento regional, y en 2007 se transformó en un galardón de carácter nacional. Desde entonces, se ha consolidado como un referente del periodismo turístico responsable y ético, con un jurado integrado por especialistas en comunicación, cultura y turismo, reconocido por su independencia y transparencia.

Este premio reafirma la importancia del periodismo turístico dominicano como motor para promover la identidad, la cultura y el desarrollo sostenible del país. Cada edición es una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes, desde distintas plataformas mediáticas narran las historias que muestran al mundo la riqueza del turismo en República Dominicana.

Con más de dos décadas, este premio continúa fortaleciendo la conexión entre la prensa y el turismo, dos sectores que, juntos, proyectan la mejor imagen del país dentro y fuera de las fronteras de República Dominicana.