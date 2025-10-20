Guerrero Jr. pega jonrón y Blue Jays vence a Mariners para forzar juego decisivo

TORONTO. — Vladimir Guerrero Jr. conectó su sexto jonrón de la postemporada, el novato Trey Yesavage ponchó a siete en cinco entardas y dos tercios y los Toronto Blue Jays forzaron un séptimo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 6-2 a los Seattle Mariners la noche del domingo.

La serie se decidirá el lunes por la noche en Toronto, el segundo juego decisivo en la historia de los Blue Jays. Toronto perdió ante Kansas City Royals en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1985.

Seattle, el único equipo de las Grandes Ligas sin un banderín, jugará por primera vez un séptimo juego de postemporada. El ganador se enfrentará al campeón de la Liga Nacional, Los Ángeles Dodgers, en la Serie Mundial que comienza el viernes.

Los Blue Jays concretaron tres doble plays detrás de Yesavage, dos de ellas para salir de atolladeros con las bases llenas. Eso convirtió a Toronto en el primer equipo en inducir dobles matanzas consecutivas con las bases llenas para terminar una entrada en un juego de postemporada. Son solo el cuarto equipo en lograr dos en un solo juego de playoffs.

Toronto también aprovechó los tres errores de Seattle, la mayor cantidad de la temporada. En comparación, los Blue Jays han cometido cuatro errores en diez juegos de playoffs.

El sexto jonrón de postemporada en la carrera de Guerrero Jr. –todos este año– lo empató con José Bautista y Joe Carter como los que más han logrado en la historia de los Blue Jays. Bautista realizó el primer lanzamiento ceremonial antes del juego.

Addison Barger conectó un jonrón e impulsó tres carreras para los Blue Jays, que habían perdido sus cuatro juegos anteriores cuando enfrentaban la eliminación en postemporada. Esa racha se extendió hasta el Juego cinco de la serie de campenato de 2016 contra Cleveland Guardians e incluyó derrotas en la ronda de comodines ante Tampa Bay Rays en 2020, Seattle en 2022 y Minnesota Twins en 2023.

El jonrón de Guerrero Jr. al inicio del quinto rollo puso la pizarra 5-0 y sacó al abridor de los Mariners, Logan Gilbert. El derecho permitió cinco carreras, cuatro limpias, y siete hits en cuatro entradas.

Yesavage llevó una blanqueada hasta la sexta. Fue responsable de dos carreras y seis hits, cinco de ellos sencillos. Cinco de sus ponches fueron con su bola rápida de dedos separados, al igual que los dos rodados de doble play con las bases llenas.

Fuente: AP