Guerrero Jr. guía a Toronto con grand slam, Polanco y Rodríguez dan triunfo a Marineros

TORONTO .– El novato Trey Yesavage estableció un récord de postemporada para los Blue Jays al ponchar a 11 en cinco entradas un tercio sin hit, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó el primer grand slam de playoffs en la historia del equipo y Toronto venció el domingo 13-7 a los New York Yankees para tomar una ventaja de 2-0 en la SDLA.

Daulton Varsho conectó dos jonrones entre sus cuatro hits de extra base, y Ernie Clement y George Springer también conectaron jonrones mientras Toronto alcanzaba cifras dobles en hits (15) y carreras por segundo juego consecutivo.

Los Blue Jays conectaron tres jonrones entre sus 14 hits el sábado en una victoria de 10-1. Tienen más jonrones (ocho) que ponches (siete) en dos juegos.

Varsho se fue de 5-4 con dos dobles, anotó cuatro carreras y remolcó cuatro. Guerrero Jr. se fue de 5-3 y anotó dos veces.

Cody Bellinger conectó un jonrón y remolcó tres carreras, y Ben Rice tuvo dos hits y dos impulsadas, pero Toronto ganó por octava vez en nueve encuentros en casa contra New York. Los Blue Jay tuvieron un récord de 2-4 en seis juegos en el Yankee Stadium, donde la serie se traslada para el Juego 3 el martes por la noche.

Yesavage (1-0) fue seleccionado por Toronto con la selección número 20 el año pasado en el draft amateur. El derecho de 22 años ascendió a través de cuatro niveles de ligas menores esta temporada antes de unirse a los Blue Jays y lograr un récord de 1-0 en tres aperturas en septiembre.

“No podría estar más feliz por él”, dijo el manager de los Blue Jays, John Schneider. “El viaje que ha tenido este año es increíble”.

Yesavage necesitó menos de cuatro entradas para superar el récord anterior de ponches en postemporada de Toronto, ocho, establecido por Dave Stieb, David Price (dos veces) y Juan Guzmán.

Conocido por su recta de dedos divididos de élite, Yesavage estableció un récord de los Blue Jays al ponchar a nueve bateadores de los Tampa Bay Rays en su debut el 15 de septiembre. Ocho de sus 11 ponches el domingo fueron con el splitter. Los otros tres fueron con rectas que alcanzaron las 96 mph.

“Solo estaba haciendo lo que me siento cómodo haciendo, lanzando splits al final de la cuenta”, dijo Yesavage. “Resulta que estaban haciendo swing y fallando en muchos de ellos y persiguiéndolos”.

Yesavage abrió el juego ponchando a Trent Grisham con un splitter. Caminó a Aaron Judge en cuatro lanzamientos, luego ponchó a Bellinger y Rice para comenzar una racha de 12 outs consecutivos que terminó cuando Jazz Chisholm Jr. llegó a base por un error de fildeo de Guerrero Jr. en el quinto.

Yesavage respondió haciendo que Ryan McMahon elevara y ponchando a Anthony Volpe para su 11mo «chocolate».

Yesavage ponchó a seis consecutivos en las entradas tercera y cuarta mientras Volpe, Austin Wells, Grisham, Judge, Bellinger y Rice eran retirados.

“Simplemente no tuvimos respuesta para el split”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Estaba en su juego”.

El zurdo Justin Bruihl entró para enfrentar a Grisham después de que Yesavage realizara 78 lanzamientos, 48 de ellos strikes. Schneider fue abucheado cuando salió para retirar a Yesavage con Toronto liderando 12-0.

“Me llevaré esos abucheos así cada vez”, dijo Schneider.

La multitud de 44.764 luego rugió hasta que Yesavage salió para una ovación, levantando los brazos sobre su cabeza en la parte superior de los escalones del dugout.

El zurdo de los Yankees, Max Fried (0-1), permitió siete carreras y ocho hits en más de tres entradas. Permitió siete carreras en 33 entradas y un tercio en cinco aperturas de septiembre.

“Simplemente no fue su mejor día, obviamente”, dijo Boone.

Polanco y Rodríguez dan triunfo a Marineros

SEATTLE.– El dominicano Julio Rodríguez conectó un doble productor que rompió el empate en la octava entrada y los Seattle Mariners vencieron 3-2 a los Detroit Tigers en el segundo juego de su Serie Divisional de la Liga Americana el domingo por la noche para emparejar el duelo.

Con el juego empatado 2-2 y un out en la parte baja de la octava entrada, el candidato al MVP de la Liga Americana Cal Raleigh conectó un doble con uno fuera. Poco después, Rodríguez impulsó a Raleigh con un doble para poner a los Mariners al frente de manera definitiva.

El cerrador mexicano Andrés Muñoz retiró a los Tigers en orden para lograr el salvamento una noche después de trabajar dos entradas en una derrota 3-2 en 11 episodios.

El dominicano Jorge Polanco conectó dos jonrones para Seattle.

Después de no anotar contra el abridor de Seattle, el dominicano Luis Castillo y tres relevistas de los Mariners, los Tigers empataron el juego contra Matt Brash en la parte alta de la octava.

El venezolano Gleyber Torres trabajó una base por bolas al inicio, y Riley Greene llegó a base por una elección del fildeador que fue mal manejada por el primera base de Seattle, Josh Naylor, lo que resultó en un error. Spencer Torkelson siguió con un doble en la esquina del jardín derecho para empatar la pizarra 2-2.

Seattle recuperó la ventaja en la parte baja.

Raleigh, quien lideró las mayores en jonrones esta temporada con 60, conectó el lanzamiento de Kyle Finnegan en la esquina del jardín derecho y se deslizó de cabeza en la segunda base. Rodríguez siguió con un doble propio, enviando a la multitud de 47.431 personas en el T-Mobile Park al frenesí.

Polanco se convirtió en el cuarto jugador de los Mariners con un juego de múltiples jonrones en la postemporada, uniéndose a Ken Griffey Jr., Edgar Martínez y Jay Buhner, quienes lograron la hazaña en 1995.

Por los Tigers, el venezolano Gleyber Torres de 3-1 con una anotada; el puertorriqueño Javier Báez de 3-1; y el dominicano Wenceel Pérez de 2-0.

Por los Mariners, los dominicanos Jorge Polanco bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y dos impulsadas, Julio Rodríguez de 4-1 con una remolcada y Víctor Robles de 2-0; el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-1, y el venezolano Eugenio Suárez de 4-0.

Fuente: AP